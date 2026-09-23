‘हम दोनों अलग-अलग लोग हैं’, बिग बॉस के लिए सलमान खान से होस्टिंग टिप्स लेने को लेकर बोले पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली

Sourav Ganguly On Salman Khan: क्रिकेट के मैदान पर अपनी कप्तानी और आक्रामक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सौरव गांगुली अब रियलिटी शो के मंच पर एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। करीब एक दशक तक बंगाली शो ‘दादागिरी अनलिमिटेड’ को होस्ट करने के बाद सौरव गांगुली ने अब ‘बिग बॉस बांग्ला सीजन 3’ की कमान संभाली है। शो की मेजबानी को लेकर उनसे जब सलमान खान से तुलना और उनसे टिप्स लेने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वह सलमान की नकल नहीं करेंगे।