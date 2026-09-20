ट्रोलर्स को लताड़ने के बाद अब सलमान खान ने क्यों मांगी माफी? बिग बॉस से नाराजगी जाहिर करते हुए दिया अपडेट

Salman Khan In Bigg Boss 20:'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में सलमान खान का गुस्सा ट्रोलर्स को फूट पड़ा। उन्होंने बिना नाम लेते हुए कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर जवाब दिया। सलमान ने साफ कर दिया कि उन्हें इस तरह की सोशल मीडिया ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इसी बीच सलमान खान बार-बार अपने सीने में दर्द के कारण परेशान भी नजर आ रहे थे। शो के आज के प्रोमो में तो उनकी बिगड़ी तबीयत के चलते शो को रोकते हुए देखा जा सकता है, हालांकि इसके पीछे का सच अब सलमान ने खुद बता दिया है।