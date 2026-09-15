Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में वाइल्ड कार्ट एंट्री पर तोड़ी करण वाही ने चुप्पी, एक्स गर्लफ्रेंड उदिति सिंह शो में कर चुकीं बात

उदिति सिंह और करण वाही (फोटो सोर्स- IMDb)
Karan Wahi On Bigg Boss 20 Wild Card Entry: टीवी अभिनेता करण वाही इन दिनों 'बिग बॉस 20' में अपनी संभावित एंट्री को लेकर चर्चा में हैं। शो में मौजूद उदिति सिंह के साथ करण के पुराने रिश्ते की वजह से भी उनका नाम लगातार सामने आ रहा है। अब करण ने खुद एक नए वीडियो में रियलिटी शो में जाने को लेकर ऐसा जवाब दिया है, जिससे उनकी एंट्री की अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि वह शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं।
दरअसल, अविनाश मिश्रा के हालिया व्लॉग में करण वाही भी नजर आए। बातचीत के दौरान करण ने इशारों-इशारों में कहा कि संभव है कि दर्शक उन्हें 'बिग बॉस' के घर के अंदर भी देखें। उनके इस अंदाज ने सोशल मीडिया पर चल रही उन चर्चाओं को फिर हवा दे दी, जिनमें उन्हें शो के संभावित वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा था।
व्लॉग में अविनाश ने भी करण को लेकर मजाक किया और शो में पहले से पहचाने जाने वाले लोगों के आने की बात कही। इसके बाद उन्होंने बात को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए कनिका मान का नाम ले लिया। इस पूरे मजाक के बीच करण और अविनाश की बातचीत ने फैंस का ध्यान खींच लिया।
बातचीत के दौरान करण ने बताया कि अविनाश ने उन्हें शो में जाने के लिए काफी तैयार करने की कोशिश की थी। हालांकि, करण फिलहाल तुरंत फैसला लेने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता 'खतरों के खिलाड़ी 15' का फिनाले है।
करण का मानना है कि अगर वह फिनाले तक पहुंचते हैं तो उसके बाद वह तय करेंगे कि उन्हें 'बिग बॉस' के घर में जाना है या नहीं। इसी दौरान उन्होंने शो में और ज्यादा सुर्खियां बटोरने की अपनी इच्छा भी मजाकिया अंदाज में जाहिर की। अविनाश ने भी उनकी इसी बात को लेकर उन्हें छेड़ा।
करण की संभावित एंट्री इसलिए भी दिलचस्प मानी जा रही है क्योंकि उदिति सिंह इस समय 'बिग बॉस 20' का हिस्सा हैं। कुछ समय पहले जब उदिति से पूछा गया था कि अगर करण वाइल्डकार्ड के तौर पर शो में आते हैं तो वह किस तरह प्रतिक्रिया देंगी, तो उन्होंने इसे लेकर अपनी राय रखी थी।
उदिति ने कहा था कि उनके हिसाब से करण वाइल्डकार्ड के तौर पर शो में नहीं आएंगे। उनका मानना था कि अगर करण को शो में आना होता तो वह शुरुआत से ही इसका हिस्सा बनते। उन्होंने यह भी बताया था कि उनका और करण का रिश्ता करीब तीन-चार साल पहले खत्म हो चुका है और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं।
उदिति ने यह भी स्पष्ट किया था कि अब वह करण के साथ रिश्ते को पीछे छोड़ चुकी हैं और उनकी जिंदगी में किसी और के लिए पसंद है। ऐसे में अगर करण और उदिति एक ही घर में दिखाई देते हैं तो दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ना स्वाभाविक है।
फिलहाल करण वाही की 'बिग बॉस 20' में एंट्री को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उनका ताजा बयान जरूर इस संभावना को जिंदा रखता है। अब देखना होगा कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' के सफर के बाद करण वास्तव में 'बिग बॉस' के घर में कदम रखते हैं या यह सिर्फ दोस्तों के बीच हुई एक मजेदार बातचीत तक ही सीमित रहता है।
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