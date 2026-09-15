Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में वाइल्ड कार्ट एंट्री पर तोड़ी करण वाही ने चुप्पी, एक्स गर्लफ्रेंड उदिति सिंह शो में कर चुकीं बात

Karan Wahi On Bigg Boss 20 Wild Card Entry: टीवी अभिनेता करण वाही इन दिनों 'बिग बॉस 20' में अपनी संभावित एंट्री को लेकर चर्चा में हैं। शो में मौजूद उदिति सिंह के साथ करण के पुराने रिश्ते की वजह से भी उनका नाम लगातार सामने आ रहा है। अब करण ने खुद एक नए वीडियो में रियलिटी शो में जाने को लेकर ऐसा जवाब दिया है, जिससे उनकी एंट्री की अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि वह शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं।