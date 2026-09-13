रोहित रॉय के टीवी को ‘डस्टबिन’ वाले विवादित बयान पर मुकेश छाबड़ा का बयान, टीवी कलाकारों को किया सपोर्ट

Rohit Roy TV Controversy: फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित कास्टिंग डायरेक्टर और ‘धुरंधर’ से जुड़े मुकेश छाबड़ा ने टीवी इंडस्ट्री और वहां काम करने वाले कलाकारों की जमकर तारीफ की है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अभिनेता रोहित रॉय की टेलीविजन को लेकर की गई टिप्पणी पर बहस छिड़ी हुई है। रोहित रॉय ने हाल ही में टीवी को ‘डस्टबिन मीडियम’ बताया था और फिल्म कलाकारों के मुकाबले टीवी एक्टर्स के स्टाइल और क्लास को लेकर भी अपनी राय रखी थी। उनके इस बयान के बाद इंडस्ट्री के कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है।