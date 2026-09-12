गौरव खन्ना से तलाक और 10 करोड़ की एलिमनी पर आकांक्षा चमोला ने दिया बेबाक बयान, बोलीं- देश छोड़कर कहीं दूर चली जाती

बता दें, आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की शादी 24 नवंबर 2016 को कानपुर में बेहद भव्य तरीके से हुई थी। शादी के लगभग एक दशक बाद, जून 2026 में रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सज़ा' के प्रीमियर के दौरान आकांक्षा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि वे और गौरव पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। उन्होंने साफ किया था कि यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया था और दोनों के बीच कोई कड़वाहट या मनमुटाव नहीं है; वे बस साथी के रूप में एक-दूसरे के अनुकूल नहीं थे।