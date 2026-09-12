‘वो पागल वैज्ञानिक है’ बिग बॉस 20 में काजी तौकीर ने अरिजीत सिंह को लेकर दिया बयान, दिखा दोनों का भाईचारा

अरिजीत और काजी तौकीर की दोस्ती साल 2005 के मशहूर म्यूजिक रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' के दिनों से है। पिछले 20 सालों में भले ही दोनों के करियर के रास्ते अलग रहे हों, लेकिन उनकी बॉन्डिंग आज भी बेहद मजबूत है। हाल ही में काजी को अरिजीत के गृहनगर जियागंज में उनके साथ स्कूटी पर घूमते और अरिजीत की क्रिकेट एकेडमी का दौरा करते देखा गया था। काजी ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में दोनों फैंस के लिए "कुछ अलग और मजेदार" म्यूजिक प्रोजेक्ट ला सकते हैं।