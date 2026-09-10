‘जान से मारने की धमकियां मिलती हैं’, ‘बिग बॉस 20’ में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का बड़ा खुलासा

Manoj Tiwari Daughter Riti Tiwari Revelation: भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इन दिनों बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं। शो में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे पहलुओं पर बात की, जिनके बारे में वह पहले कम ही बोलती नजर आई हैं। रीति ने बताया कि मशहूर पिता की बेटी होने की वजह से उन पर हमेशा अतिरिक्त दबाव रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अपने पिता की पहचान के कारण जान से मारने और रेप की धमकियां तक मिल चुकी हैं।