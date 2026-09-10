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‘जान से मारने की धमकियां मिलती हैं’, ‘बिग बॉस 20’ में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का बड़ा खुलासा

Rhiti Tiwari Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में नजर आ रहीं मनोज तिवारी की बेटी रिती तिवारी ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें रोज जान से मारने की धमकियां मिलती हैं क्योंकि वो मनोज तिवारी की बेटी हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 10, 2026

Manoj Tiwari Daughter Riti Tiwari Revelation

रीति तिवारी और पिता मनोज तिवारी (फोटो सोर्स- PTI )

Manoj Tiwari Daughter Riti Tiwari Revelation: भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इन दिनों बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं। शो में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे पहलुओं पर बात की, जिनके बारे में वह पहले कम ही बोलती नजर आई हैं। रीति ने बताया कि मशहूर पिता की बेटी होने की वजह से उन पर हमेशा अतिरिक्त दबाव रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अपने पिता की पहचान के कारण जान से मारने और रेप की धमकियां तक मिल चुकी हैं।

पिता की पहचान की वजह से रहता है अतिरिक्त दबाव

'बिग बॉस 20' में मैरी कॉम के साथ बातचीत के दौरान रीति ने बताया कि उनके लिए अपने पिता की पहचान से अलग अपनी छवि बनाना आसान नहीं रहा। उनका कहना था कि वह जब भी कोई बात कहती हैं तो लोग उसे सीधे मनोज तिवारी से जोड़कर देखने लगते हैं। उनकी अपनी राय को भी कई बार उनके पिता का विचार मान लिया जाता है।

रीति ने बताया कि इसी वजह से उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा है। उनके मुताबिक, उन्हें जान से मारने और रेप की धमकियां तक दी गई हैं। उनका मानना है कि लोग उनके विचारों और उनके पिता के विचारों में अंतर नहीं कर पाते और मनोज तिवारी की सार्वजनिक पहचान का असर उन पर भी पड़ता है।

माता-पिता के अलगाव पर भी बोलीं

रीति ने शो में अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात की। कनिका मान के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता के अलग होने का असर उनके रिश्तों को लेकर नजरिए पर पड़ा। उन्होंने अपनी मां को अकेले परिवार संभालते हुए देखा है और इस अनुभव ने उनके मन में रिश्तों को लेकर एक अलग सोच विकसित की।

रीति ने यह भी बताया कि अतीत में उनकी जिंदगी में ऐसे पुरुष आए, जो रिश्ते में जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखना चाहते थे। वह अब ऐसा रिश्ता नहीं चाहतीं, जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति उनकी जिंदगी के फैसलों पर बहुत अधिक अधिकार रखे।

20 साल पुराने दोस्त से हुआ प्यार, हाल ही में टूटा रिश्ता

रीति ने कहा कि वह अपनी जिंदगी में काम करना चाहती हैं, खुद कमाना चाहती हैं और अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी जिंदगी में प्यार रहा है।

उन्होंने बताया कि उनका एक सबसे अच्छा दोस्त था, जिसे वह करीब 20 साल से जानती थीं। बाद में दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया। हालांकि, हाल ही में यह रिश्ता खत्म हो गया और उन्हें इससे काफी दुख पहुंचा। रीति के मुताबिक, इस अनुभव ने भी रिश्तों को लेकर उनकी सोच को प्रभावित किया है।

गायिका और गीतकार भी हैं रीति

रीति तिवारी की पहचान सिर्फ मनोज तिवारी की बेटी के रूप में नहीं है। वह गायिका, गीतकार, संगीतकार और निर्माता भी हैं। उन्होंने यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे मंचों पर कई गाने जारी किए हैं। उनके गानों में ‘बारिश’, ‘मानसिक संतुलन’, ‘झूठी बेबी’ और ‘घूम चुके’ शामिल हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी मौजूदगी है और रिपोर्ट के मुताबिक उनके करीब 16.5 हजार अनुयायी हैं।

'बिग बॉस 20' में 16 प्रतियोगी

सलमान खान की मेजबानी में चल रहे बिग बॉस 20 में इस बार कुल 16 प्रतियोगी ट्रॉफी जीतने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। रीति तिवारी के अलावा काजी तौकीर, आसिफ खान, कनिका मान, माही विज, अमरपाली दुबे, अरिश्फा खान, अमन गांधी, यंग डीएसए, स्काउटओप और गुल्लू समेत कई चेहरे शो का हिस्सा हैं। यह शो जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है।

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Updated on:

10 Sept 2026 10:21 am

Published on:

10 Sept 2026 10:16 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘जान से मारने की धमकियां मिलती हैं’, ‘बिग बॉस 20’ में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का बड़ा खुलासा

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