जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पास पहुंचे पद्म श्री सिंगर पूर्ण दास, बेटे ने इस TMC नेता की ओर किया इशारा

पूर्ण दास बाउल के मुताबिक, इलामबाजार इलाके में स्थित उनकी कृषि भूमि पर वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान कब्जे की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस से कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिली। पद्मश्री गायक का कहना है कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके साथ भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। जनता दरबार में उन्होंने अपनी समस्या सुवेंदु अधिकारी के सामने रखी और मामले में हस्तक्षेप की उम्मीद जताई।