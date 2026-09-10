10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पास पहुंचे पद्म श्री सिंगर पूर्ण दास, बेटे ने इस TMC नेता की ओर किया इशारा

Padma Shri Singer Purna Das: मशहूर गायक पूर्ण दास ने हाल ही में बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी से जमीन से जुड़े विवाद को लेकर गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 10, 2026

Padma Shri Singer Purna Das

शुभेंदु अधिकारी (फोटो सोर्स- ANI)

Padma Shri Singer Purna Das: पद्मश्री से सम्मानित मशहूर गायक पूर्ण दास बाउल ने अपनी जमीन से जुड़े कथित विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी के जनता दरबार का रुख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीरभूम जिले में उनकी खेती की जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने कथित तौर पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद अब तक उन्हें अपनी जमीन वापस नहीं मिल सकी है।

लॉकडाउन के बाद जमीन को लेकर बढ़ी परेशानी

पूर्ण दास बाउल के मुताबिक, इलामबाजार इलाके में स्थित उनकी कृषि भूमि पर वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान कब्जे की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस से कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिली। पद्मश्री गायक का कहना है कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके साथ भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। जनता दरबार में उन्होंने अपनी समस्या सुवेंदु अधिकारी के सामने रखी और मामले में हस्तक्षेप की उम्मीद जताई।

हालांकि पूर्ण दास बाउल ने खुद किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं लिया। इस दौरान उनके बेटे ने कथित तौर पर पूर्व टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की ओर इशारा किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या शिकायत में उनका ही संदर्भ है, तो बेटे ने सहमति में प्रतिक्रिया दी। हालांकि इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

नौकरी की मांग लेकर पहुंचे पैरालंपिक पदक विजेता

इसी जनता दरबार के दौरान एक और मामला चर्चा में रहा। नदिया निवासी सोमनाथ मालो ने परिवार के गुजर-बसर के लिए नौकरी की मांग रखी। मालो वर्ष 2002 में दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।

मालो के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 हजार नियुक्तियों को रद्द किए जाने के बाद नौकरी गंवाने वालों में उनका नाम भी शामिल बताया गया है।

बोले- नई सरकार से मदद की उम्मीद

सोमनाथ मालो ने कहा कि खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के बावजूद आज उन्हें परिवार चलाने के लिए रोजगार की जरूरत है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उनकी उपलब्धि की सराहना किए जाने का भी जिक्र किया।

मालो ने आरोप लगाया कि पिछली टीएमसी सरकार के कार्यकाल में हुई कथित भर्ती अनियमितताओं का असर उनकी नौकरी पर पड़ा। अब उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार उनकी स्थिति को समझेगी और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाएगी।

जनता दरबार में सामने आए दोनों मामले पश्चिम बंगाल में आम लोगों और चर्चित हस्तियों की प्रशासनिक समस्याओं को लेकर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। एक तरफ पद्मश्री कलाकार ने जमीन से जुड़े कथित विवाद में न्याय की मांग की, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुके खिलाड़ी ने रोजगार के लिए मदद की गुहार लगाई।

शेरॉन वर्मा संग डेटिंग की खबरों पर पहली बार बोले समय रैना, लोगों को बता दिया सच

ये भी पढ़ें
Samay Raina-Sharon Verma Dating Rumours

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2026 08:57 am

Published on:

10 Sept 2026 08:57 am

Hindi News / Entertainment / जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पास पहुंचे पद्म श्री सिंगर पूर्ण दास, बेटे ने इस TMC नेता की ओर किया इशारा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘जान से मारने की धमकियां मिलती हैं’, ‘बिग बॉस 20’ में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का बड़ा खुलासा

Manoj Tiwari Daughter Riti Tiwari Revelation
OTT

Hanuman Ansh Vs Mirzapur: ‘हनुमान अंश’ के चमत्कार के आगे ‘मिर्जापुर’ ने टेके घुटने, छठे दिन कमाई में आई गिरावट

Hanuman Ansh Vs Mirzapur Box Office Collection
बॉलीवुड

‘राहुल गांधी खुद नहीं जीत पाते, तुम्हें क्या जिताएंगे’, रिया अहीर के ‘अंकल’ कहने पर भड़के शहजाद पूनावाला

Riya Ahir vs Shehzad Poonawalla
OTT

‘कूल एक्टिंग कर रहे थे,’ अशनीर ग्रोवर की बुराई करने वाले फैन को समय रैना ने दिया करारा जवाब, बोले- ‘वह ईमानदार थे’

Indias Got Latent
मनोरंजन

मुंबई में स्पॉट हुए अक्षय खन्ना, एक्टर को देखकर फैंस बोले- ‘रहमान डकैत वाली वाइब अभी भी जिंदा है’

Akshaye Khanna Spotted In Mumbai
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.