शेरॉन वर्मा संग डेटिंग की खबरों पर पहली बार बोले समय रैना, लोगों को बता दिया सच

समय और शेरॉन के बीच डेटिंग की चर्चा की एक बड़ी वजह 'इंडिया गॉट लेटेंट 2' में दोनों की बातचीत और मजाकिया अंदाज को माना जा रहा है। शो के दौरान दोनों के बीच नजर आने वाली सहज बॉन्डिंग को कुछ दर्शकों ने अलग नजरिए से देखा और सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर कयास लगने लगे। हालांकि, अब समय के बयान के बाद इतना साफ है कि उन्होंने शेरॉन के साथ डेटिंग की खबरों को खारिज किया है। यानी फिलहाल दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाएं महज सोशल मीडिया की अटकलें हैं।