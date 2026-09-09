शेरॉन वर्मा संग डेटिंग की खबरों पर पहली बार बोले समय रैना, लोगों को बता दिया सच

समय रैना- शेरॉन वर्मा (फोटो सोर्स- Instagram/netflix)
Samay Raina-Sharon Verma Dating Rumours: कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने शो 'इंडिया गॉट लेटेंट 2' को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। शो के कंटेस्टेंट्स और गेस्ट्स के साथ उनकी मस्ती अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है। इसी बीच समय रैना और कॉमेडियन शेरॉन वर्मा की दोस्ती को लेकर भी इंटरनेट पर डेटिंग की अटकलें तेज हो गईं। अब समय ने खुद इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देकर स्थिति साफ कर दी है।
समय रैना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब का सेशन रखा था। उन्होंने फैंस से कहा था कि वे उनसे सिर्फ वास्तविक और दिलचस्प सवाल पूछें। इसी दौरान एक यूजर ने सीधे सवाल कर दिया कि क्या वह शेरॉन वर्मा को डेट कर रहे हैं।
समय ने इस सवाल को नजरअंदाज करने के बजाय अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसका जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि उनके और शेरॉन के बीच डेटिंग जैसा कोई रिश्ता नहीं है। उनका कहना था कि इंटरनेट पर चीजों को अपनी तरफ से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी वजह से ऐसी बातें सामने आ रही हैं।
समय और शेरॉन के बीच डेटिंग की चर्चा की एक बड़ी वजह 'इंडिया गॉट लेटेंट 2' में दोनों की बातचीत और मजाकिया अंदाज को माना जा रहा है। शो के दौरान दोनों के बीच नजर आने वाली सहज बॉन्डिंग को कुछ दर्शकों ने अलग नजरिए से देखा और सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर कयास लगने लगे। हालांकि, अब समय के बयान के बाद इतना साफ है कि उन्होंने शेरॉन के साथ डेटिंग की खबरों को खारिज किया है। यानी फिलहाल दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाएं महज सोशल मीडिया की अटकलें हैं।
समय रैना का नाम इससे पहले अभिनेत्री मेधा शंकर के साथ भी जोड़ा जा चुका है। दोनों को कुछ सार्वजनिक मौकों पर साथ देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थीं। बाद में कुछ वीडियो और एयरपोर्ट पर साथ नजर आने की खबरों ने इन अटकलों को और हवा दी।
हालांकि, समय और मेधा ने अपने रिश्ते को लेकर सार्वजनिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है। 'इंडिया गॉट लेटेंट' के एक हालिया एपिसोड में समय ने मेधा को अपना बेहद करीबी दोस्त बताया था।
इंस्टाग्राम Q&A के दौरान समय रैना ने अपने शो से जुड़ी एक और जानकारी साझा की। एक फैन ने आगामी एपिसोड को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि Deepak Kalal और Ravi Gupta वाला बोनस एपिसोड जल्द ही रिलीज किया जाएगा।
समय के मुताबिक, यह खास एपिसोड इस वीकेंड सिर्फ मेंबर्स के लिए उपलब्ध होगा। ऐसे में शो के फैंस के बीच इस बोनस एपिसोड को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है।
Q&A में समय से अभिनेता वरुण धवन के स्वभाव को लेकर भी सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने वरुण को बेहद प्यारा इंसान और अपना पड़ोसी बताया। समय ने यह भी कहा कि वरुण ने 'इंडिया गॉट लेटेंट' में ऐसे कई मजाक भी सहजता से स्वीकार किए, जिन्हें कोई दूसरा कलाकार शायद एडिट करवाने की मांग कर सकता था।
समय ने वरुण को जमीन से जुड़ा और बेहद अच्छा इंसान बताते हुए उनकी तारीफ की। इस तरह एक ही Q&A से समय ने जहां शेरॉन वर्मा संग डेटिंग की अफवाहों पर विराम लगाया, वहीं अपने शो और उससे जुड़े लोगों के बारे में भी कई दिलचस्प बातें साझा कीं।
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