सूरज ढलते ही इस जंगल में जाना है मना! क्या 400 साल पुराने वन देवी मंदिर की कहानी से ही प्रेरित है ‘Vvaan’?

Vvaan Van Devi Temple: बिहार में कई प्राचीन मंदिर हैं जो स्थानीय लोककथाओं से जुड़े हैं, लेकिन हाल ही में एक मंदिर ने तब सबका ध्यान खींचा जब इसे सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की आने वाली फिल्म 'व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' से जोड़ा गया। जहां 'स्त्री', 'भेड़िया' और 'मुंज्या' जैसी फिल्मों ने मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की कहानियां दिखाईं, वहीं यह आने वाली फिल्म बिहार की एक लोककथा पर आधारित है और रहस्यमयी वन देवी मंदिर से प्रेरित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह लगभग 400 साल पुराना है। क्या आपको अब तक यह दिलचस्प लगा? आइए बिहार के इस रहस्यमयी मंदिर और इसने फिल्म को कैसे प्रेरित किया, इसके बारे में जानते हैं।