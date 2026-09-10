दूसरी जया बच्चन कहे जाने पर तापसी पन्नू ने दिया रिएक्शन, बोलीं- ये मेरे लिए तारीफ की बात

जया बच्चन और तापसी पन्नू (फोटो सोर्स- Instagram/tahirjasus)
Taapsee Pannu On Jaya Bachchan Comparison: बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू अक्सर अपनी फिल्मों के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए भी चर्चा में रहती हैं। खासकर पैपराजी के साथ उनके व्यवहार को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। कुछ लोग उनके व्यवहार की तुलना अभिनेत्री जया बच्चन से भी करते हैं। तापसी को कई बार 'दूसरी जया बच्चन' और 'जया बच्चन लाइट' तक कहा गया है। अब अभिनेत्री ने खुद इस तुलना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह इसे नकारात्मक तरीके से नहीं देखतीं।
'न्यूज 18' से बातचीत में तापसी पन्नू ने जया बच्चन की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक शानदार अभिनेत्री होने के साथ-साथ बेहद मजबूत महिला हैं। उन्होंने कहा कि जया बच्चन से अपनी तुलना को वह एक तरह की तारीफ मानती हैं। तापसी के मुताबिक लोग उनके बारे में ऐसा कहकर उनके प्रति जरूरत से ज्यादा उदार हो रहे हैं।
हालांकि, पैपराजी के साथ अपने रिश्ते को लेकर तापसी ने साफ किया कि उन्होंने कभी किसी पर चिल्लाने की कोशिश नहीं की। उनका कहना है कि वह किसी के साथ बदतमीजी नहीं करतीं, लेकिन अपनी सीमाओं को लेकर वह काफी स्पष्ट हैं।
तापसी ने कहा कि एक महिला जब अपनी सीमाओं को लेकर स्पष्ट रहती है तो कई लोगों को उसका आत्मविश्वास असहज कर सकता है। उनके मुताबिक पैपराजी उनसे ज्यादा विनम्र और दबे हुए अंदाज की उम्मीद करते हैं, जबकि वह इस तरह व्यवहार करना पसंद नहीं करतीं।
अभिनेत्री ने बताया कि कई बार पैपराजी खुद उन पर आवाज ऊंची करते हैं। उनका सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति उनके बिल्कुल पास खड़ा है तो फिर उनका नाम लेकर बार-बार चिल्लाने की जरूरत क्यों है। तापसी का कहना है कि उन्होंने कभी उसी लहजे में उन्हें जवाब नहीं दिया।
तापसी और पैपराजी के बीच विवाद का एक चर्चित मामला साल 2022 का है। फिल्म ‘दोबारा’ के प्रचार के दौरान फोटोग्राफरों ने उनके देर से पहुंचने को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद तापसी और पैपराजी के बीच तीखी बातचीत हुई थी।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अभिनेत्री को गुस्सैल और रूखा व्यवहार करने वाला बताया गया। बाद में एक पैपराजी ने भी कहा था कि उनके रवैये की वजह से फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें लेने में सहज महसूस नहीं करते।
तापसी ने इन आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि जब उन्हें वास्तव में गुस्सा आता है तो वह बहस करने के बजाय चुप हो जाती हैं। उनका मानना है कि पैपराजी के साथ बातचीत से जुड़े वीडियो पर लगाए जाने वाले शीर्षक अक्सर ज्यादा लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाए जाते हैं।
अभिनेत्री ने कहा कि अगर किसी वीडियो के साथ यह लिखा जाए कि तापसी बहुत अच्छी और प्यारी थीं, तो शायद लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्हें गुस्से में या किसी पर भड़कते हुए दिखाया जाए तो लोग उत्सुक होकर वीडियो खोलेंगे। उनके मुताबिक यही वजह है कि ऐसे शीर्षकों का इस्तेमाल किया जाता है। तापसी पन्नू हाल ही में फिल्म ‘गांधारी’ में नजर आई हैं, जो फिलहाल नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। इसके अलावा वो फिल्म ‘डंकी’ में भी काम कर चुकी हैं।
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