दूसरी जया बच्चन कहे जाने पर तापसी पन्नू ने दिया रिएक्शन, बोलीं- ये मेरे लिए तारीफ की बात

Taapsee Pannu On Jaya Bachchan Comparison: बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू अक्सर अपनी फिल्मों के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए भी चर्चा में रहती हैं। खासकर पैपराजी के साथ उनके व्यवहार को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। कुछ लोग उनके व्यवहार की तुलना अभिनेत्री जया बच्चन से भी करते हैं। तापसी को कई बार 'दूसरी जया बच्चन' और 'जया बच्चन लाइट' तक कहा गया है। अब अभिनेत्री ने खुद इस तुलना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह इसे नकारात्मक तरीके से नहीं देखतीं।