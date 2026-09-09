‘हनुमान अंश’ से बेशुमार स्टारडम हासिल कर चुके शोभिनव सत्य ने सफलता पर तोड़ी चुप्पी, बोले- निजी जिंदगी को ज्यादा खोलना नहीं चाहता

Shobhinaw Sayta On Hanuman Ansh Box Office: बॉलीवुड में कई कलाकार ऐसे हैं जिन्हें एक फिल्म अचानक पहचान दिला देती है। लेकिन लोकप्रियता मिलने के बाद कोई कलाकार अपनी निजी जिंदगी को और ज्यादा लोगों से साझा करने के बजाय खुद को रहस्यमयी बनाए रखना चाहे, तो ये बात जरूर ध्यान खींचती है। फिल्म 'हनुमान अंश' से चर्चा में आए अभिनेता शोभिनव सत्या का भी कुछ ऐसा ही अंदाज है। 31 साल के शोभिनव ने फिल्म में आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा का किरदार निभाया और देखते ही देखते दर्शकों के बीच पहचान बना ली।