Drishyam 3 Trailer Reactions: विजय सालगांवकर के आगे खड़ी हुई नई मुसीबत, अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ का ट्रेलर देख लोगों ने दिए रिएक्शन

Drishyam 3 Trailer Reactions: 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी के फैंस जिस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसका अगला और आखिरी अध्याय अब सामने आ गया है। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। ट्रेलर में एक बार फिर विजय सालगांवकर अपने परिवार को बचाने के लिए मुश्किल हालात से जूझते नजर आ रहे हैं। वहीं, इस बार उनके सामने जयदीप अहलावत के रूप में एक ऐसा अधिकारी है, जो पुराने राज से पर्दा उठाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखता है।