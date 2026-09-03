बिहार के वन देवी मंदिर की रहस्यमयी परंपरा ने खींचा बॉलीवुड का ध्यान, Vvan में बड़ा ट्विस्ट! बिहार पर्यटन विभाग ने किया रिएक्ट

Van Devi Temple Bihar: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म 'द व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' इन दिनों अपनी कहानी को लेकर चर्चा में है। फिल्म में बिहार की लोक-संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं की झलक देखने को मिलेगी। खास बात ये है कि फिल्म की कहानी में पटना जिले के बिहटा स्थित प्रसिद्ध मां वन देवी मंदिर से जुड़ी लोककथा और मान्यताओं को शामिल किया गया है। बिहार पर्यटन विभाग ने भी इसे राज्य की सांस्कृतिक विरासत के लिए गर्व का पल बताया है।