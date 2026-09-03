‘ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’, सुनील लोधी ने परिवार संग फिल्म देखकर भक्ति गीत से जाहिर की खुशी, हुए भावुक

फिल्म की शुरुआत भले ही सिनेमाघरों में धीमी रही, लेकिन दर्शकों के पॉजिटिव रिस्पॉस और संत नीम करोली बाबा के लिए अटूट आस्था के बल पर 18वें दिन के बाद इसने शानदार रफ्तार पकड़ी। महज 1.8 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी फिल्म ने 27वें दिन सैकनिल्क के मुताबिक 'हनुमान अंश' ने बुधवार को सिंगल डे पर 7.75 करोड़ का कलेक्शन करके टॉक्सिक को पीछे छोड़ दिया है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शोभिनव सत्य अभिनीत फिल्म ने नेट कलेक्शन 61.88 करोड़ तक का कर लिया है।