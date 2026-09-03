‘सिद्धार्थ की फोटो से शोहरत कमा रहे हो’, ट्रोल्स को शहबाज बडेशा ने दिया मुंहतोड़ जवाब, बोले- ‘जिस तन लागे वो मन जाने’

Shehbaz Badesha Sidharth Shukla Photo Controversy: बीते बुधवार, 2 सितंबर, 2026 को एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की पांचवीं डेथ एनिवर्सरी थी। शहनाज गिल के भाई, शहबाज बदेशा ने सिद्धार्थ के बारे में एक इमोशनल नोट शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। शहबाज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिवंगत एक्टर की फोटो को अपनी डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसे देखकर नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल किया और कमेंट किया कि वो सिद्धार्थ की फोटो का इस्तेमाल फेम के लिए कर रहे हैं। ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए शहबाज ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ वही जानते हैं कि सिद्धार्थ के साथ उनका कैसा बॉन्ड था।