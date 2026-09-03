‘सिद्धार्थ की फोटो से शोहरत कमा रहे हो’, ट्रोल्स को शहबाज बडेशा ने दिया मुंहतोड़ जवाब, बोले- ‘जिस तन लागे वो मन जाने’

शहबाज बडेशा ने नेटिजन्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। (फोटो सोर्स: X /@ShehbazBadesha)
Shehbaz Badesha Sidharth Shukla Photo Controversy: बीते बुधवार, 2 सितंबर, 2026 को एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की पांचवीं डेथ एनिवर्सरी थी। शहनाज गिल के भाई, शहबाज बदेशा ने सिद्धार्थ के बारे में एक इमोशनल नोट शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। शहबाज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिवंगत एक्टर की फोटो को अपनी डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसे देखकर नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल किया और कमेंट किया कि वो सिद्धार्थ की फोटो का इस्तेमाल फेम के लिए कर रहे हैं। ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए शहबाज ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ वही जानते हैं कि सिद्धार्थ के साथ उनका कैसा बॉन्ड था।
शहबाज ने ट्वीट किया, "जो बोल रहे हैं कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला की पिक डालकर फेम ले रहा हूं। तो तुम सब सुन लो, मुझे पता है मेरा क्या बॉन्ड था उसके साथ मेरी इंस्टाग्राम DP तब की है जब हमने उसे खो दिया था। और अपनी बकवास अपने पास रखो। दूसरों की इज्जत करो और इज्जत पाओ।' इसके आगे उन्होंने लिखा, "जिस तन लगे वो मन जाने।"
बीते बुधवार को, शहबाज ने सिद्धार्थ शुक्ला की 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "कुछ रिश्ते तस्वीरों में नहीं, दिल की धड़कनों में बस जाते हैं… इंसान चलता है इस दुनिया से, मगर उसकी यादें उम्र भर साथ रह जाती हैं।"
बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ और शहनाज गिल सबकी पसंदीदा जोड़ी बन गए थे। शहनाज रियलिटी शो में उनके समय के दौरान ही उन्हें पसंद करने लगी थीं। शो खत्म होने के बाद, दोनों की डेटिंग की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते को कन्फर्म नहीं किया। सिद्धार्थ की मौत के बाद, शहनाज ने उन्हें डेडिकेट करते हुए एक इमोशनल गाना लॉन्च किया, और फैंस आज भी उन्हें पसंद करते हैं और दोनों को #SidNaaz कहते हैं। बुधवार को सिर्फ शहबाज ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ के कई फैंस ने एक्टर के बारे में पोस्ट किया और इमोशनल हो गए।
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