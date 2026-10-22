नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी को गोद लेने की चाहत रखने वाले फैजान अंसारी कौन? कितने हैं सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स?

Neela Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को अदालत से फांसी की सजा मिलने के बाद अब उनकी 10 महीने की बेटी राधा के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने बच्ची की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी लेने की इच्छा जताई है। फैजान ने मेरठ जिला अदालत में आवेदन देकर बच्ची की शिक्षा, इलाज, कपड़े और दूसरी जरूरतों का खर्च उठाने की पेशकश की है।