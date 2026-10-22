22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी को गोद लेने की चाहत रखने वाले फैजान अंसारी कौन? कितने हैं सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स?

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम मर्डर केस में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को अदालत से फांसी की सजा मिलने के बाद अब उनकी 10 महीने की बेटी राधा के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने राधा को गोद लेने के लिए आवेदन किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 22 Oct 2026, 6:17 PM IST

Neela Drum Murder Case

नीला ड्रम केस (फोटो सोर्स- ANI)

Neela Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को अदालत से फांसी की सजा मिलने के बाद अब उनकी 10 महीने की बेटी राधा के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने बच्ची की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी लेने की इच्छा जताई है। फैजान ने मेरठ जिला अदालत में आवेदन देकर बच्ची की शिक्षा, इलाज, कपड़े और दूसरी जरूरतों का खर्च उठाने की पेशकश की है।

फैजान अंसारी ने अदालत के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील से भी मुलाकात की और राधा की जिम्मेदारी लेने की इच्छा जाहिर की। उनका कहना है कि वो बच्ची को बेहतर माहौल देना चाहते हैं और उसकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर इलाज तक का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने आवेदन के साथ अपनी आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी भी अदालत के सामने रखी है।

कौन हैं फैजान अंसारी?

फैजान अंसारी मुंबई में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्रांड प्रमोटर बताए जाते हैं। वह सोशल मीडिया पर चर्चित मामलों, बॉलीवुड और सेलिब्रिटी से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज मिलने का दावा किया जाता है। इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

हालांकि, मुस्कान की बेटी की जिम्मेदारी लेने का उनका फैसला उन्हें एक बार फिर चर्चा में ले आया है। फैजान का कहना है कि उनका यह कदम किसी तरह की पब्लिसिटी या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं है। वह चाहते हैं कि बच्ची को जेल के माहौल और इस पूरे मामले के प्रभाव से दूर एक बेहतर जीवन मिल सके।

जेल में हुआ राधा का जन्म

मुस्कान की छोटी बेटी राधा का जन्म जेल में हुआ है और उसकी उम्र फिलहाल करीब 10 महीने बताई जा रही है। उसके पिता सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी मां मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।

ऐसे में बच्ची की देखभाल और भविष्य को लेकर कानूनी सवाल भी खड़े हो गए हैं। फैजान की ओर से आवेदन दिए जाने के बाद अब यह मामला अदालत और संबंधित बाल संरक्षण व्यवस्था के सामने है।

क्या फैजान सीधे बच्ची को गोद ले सकते हैं?

किसी बच्चे को केवल अदालत में आवेदन देने या परिवार की सहमति से सीधे गोद नहीं लिया जा सकता। भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया कानून के तहत होती है। खासकर अगर बच्चे के माता-पिता जीवित हैं, लेकिन जेल में हैं, तो बच्चा अपने आप गोद लेने के लिए उपलब्ध नहीं हो जाता।

बच्चे की स्थिति के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम, 2015, दत्तक ग्रहण विनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यदि बच्चा कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किया जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही दत्तक ग्रहण आगे बढ़ सकता है। बच्चे के सर्वोत्तम हित को इसमें सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।

फैजान ने अपने इस फैसले पर बात करते हुए कहा कि मुस्कान और साहिल की फांसी में 10 महीने की बेटी की वजह से ढील मिल रही है इसलिए वो चाहते हैं वो राधा को गोद ले लें।

अब अदालत के फैसले पर नजर

फैजान अंसारी के आवेदन के बाद फिलहाल सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि अदालत और संबंधित बाल संरक्षण अधिकारी इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। बच्ची की अभिरक्षा या गोद लेने का अधिकार केवल इच्छा जताने से नहीं मिल सकता। इसके लिए सभी कानूनी शर्तें पूरी करनी होंगी।

फैजान का कहना है कि अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो वह राधा की पढ़ाई, इलाज और दूसरी जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। वहीं, इस पूरे मामले में अंतिम फैसला कानून और बच्ची के हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित सक्षम प्राधिकारी ही करेगा।

‘मेरे बेटे की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी’, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद पिता को ऑफर हुई सांसद की कुर्सी, चौंकाने वाला खुलासा

ये भी पढ़ें
Sidhu Moosewala Father Emotional

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Oct 2026, 6:17 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी को गोद लेने की चाहत रखने वाले फैजान अंसारी कौन? कितने हैं सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद कड़ी सुरक्षा में IIFA इवेंट में पहुंचे सलमान खान, वीडियो आया सामने

Salman Khan Security
बॉलीवुड

‘मेरे बेटे की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी’, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद पिता को ऑफर हुई सांसद की कुर्सी, चौंकाने वाला खुलासा

Sidhu Moosewala Father Emotional
मनोरंजन

‘ये एक अरेंज मैरिज है’, सुपरस्टार तेजा सज्जा ने शादी की कन्फर्म, जानें कौन हैं होने वाली पत्नी

Teja Sajja Marriage News
बॉलीवुड

‘आपके मंत्री शराब पीकर आते दिखे तो’, मीका सिंह ने BJP के मीडिया इंचार्ज से पूछा सवाल, बढ़ा विवाद

Mika Singh On Daler Mehndi Controversy
बॉलीवुड

दिलजीत दोसांझ के फैंस को लगा बड़ा झटका! 30 अक्टूबर के कॉन्सर्ट की परमिशन रद्द, दिल्ली के JLN स्टेडियम में था शो

Diljit Dosanjh Delhi Concert Police denies permission October 30 concert cites security concerns
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.