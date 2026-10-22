‘मेरे बेटे की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी’, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद पिता को ऑफर हुई सांसद की कुर्सी, चौंकाने वाला खुलासा

उनके अनुसार, उस वक्त उन्हें यह तक पता नहीं था कि उनके बेटे की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे कौन लोग थे। ऐसे में राजनीतिक प्रस्ताव स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटे की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही अगर राजनीति और टिकट की बात की जाए तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। हालांकि, यह बलकौर सिंह का दावा है और इस बातचीत या कथित प्रस्ताव की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।