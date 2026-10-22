‘लॉरेंस से सलमान का डॉग भी माफी नहीं मांगेगा’, बुर्के वाली महिला बोली वो सुपरस्टार हैं, छिड़ी बहस

Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड और सलमान खान से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बुर्का पहने एक महिला सलमान खान के माफी मांगने के मुद्दे पर अपनी बात रखती नजर आ रही है। महिला ने अपने बयान में सलमान खान के खिलाफ बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि वह सलमान को किसी भी तरह माफी मांगने नहीं देंगी।