‘लॉरेंस से सलमान का डॉग भी माफी नहीं मांगेगा’, बुर्के वाली महिला बोली वो सुपरस्टार हैं, छिड़ी बहस

लॉरेंस-सलमान खान (फोटो सोर्स- ANI)
Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड और सलमान खान से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बुर्का पहने एक महिला सलमान खान के माफी मांगने के मुद्दे पर अपनी बात रखती नजर आ रही है। महिला ने अपने बयान में सलमान खान के खिलाफ बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि वह सलमान को किसी भी तरह माफी मांगने नहीं देंगी।
दरअसल, टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले एक कथित बयान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सलमान खान का भी जिक्र किया गया था। कथित तौर पर इसमें कहा गया था कि सलमान खान अगर लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगते हैं, तभी उन्हें माफ किया जाएगा। हालांकि, ऐसे दावों और सोशल मीडिया पर चल रही बातों को लेकर आधिकारिक पुष्टि को अलग-अलग देखा जाना जरूरी है।
इसी बीच वायरल वीडियो में महिला सलमान खान के माफी मांगने के सवाल पर अपनी नाराजगी जाहिर करती दिखाई देती है। महिला का कहना है कि सलमान खान का कुत्ता भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने आगे कहा कि सलमान एक बड़े सुपरस्टार हैं और उनके पीछे लोगों की बड़ी संख्या खड़ी है।
महिला ने अपने बयान में सलमान खान की तुलना एक बड़े जानवर से करते हुए उनके पीछे आलोचना करने वालों पर भी टिप्पणी की। इसके बाद उसने बिश्नोई समाज और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी कई गंभीर बातें कहीं। महिला ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या की है। हालांकि, यह महिला की व्यक्तिगत राय और आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस बयान से नहीं होती।
वीडियो में महिला ने यह भी कहा कि अगर माफी मांगने की बात आती है तो वह खुद माफी मांगने जा सकती है, लेकिन सलमान खान को अपने भाई के लिए माफी मांगने की अनुमति नहीं देगी। उसके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े पुराने विवाद को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है।
गौरतलब है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच विवाद लंबे समय से चर्चा में रहा है। इसका संबंध 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जोड़ा जाता है। बिश्नोई समुदाय में काले हिरण को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व दिया जाता है। इसी मामले को लेकर सलमान खान को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं।
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी वायरल वीडियो या बयान को अंतिम सच मानने के बजाय आधिकारिक जांच और पुलिस के बयान का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल वायरल महिला के बयान ने सलमान खान के माफी मांगने के सवाल को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
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