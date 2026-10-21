गोलीकांड के बाद अब तक क्यों चुप हैं टाइगर श्रॉफ? टीम के पोस्ट में हुआ खुलासा

टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- IMDb)
Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग की घटना के बाद उनकी चुप्पी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। 18 अक्टूबर को कथित तौर पर कुछ अज्ञात लोगों ने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद से फैंस टाइगर की ओर से सीधे बयान का इंतजार कर रहे थे। अब टाइगर श्रॉफ की टीम ने एक विस्तृत बयान जारी कर बताया है कि आखिर अभिनेता और उनकी टीम ने इतने समय तक सार्वजनिक तौर पर चुप रहने का फैसला क्यों किया।
टाइगर श्रॉफ की टीम ने अपने बयान की शुरुआत उन फैंस से की, जो अभिनेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने से निराश थे। टीम ने कहा कि वह उन सभी 'Tigerians' की चिंता और भावनाओं को समझती है। टीम के मुताबिक, उन्हें पता है कि फैंस टाइगर की कितनी परवाह करते हैं और उनकी चिंता को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
टीम ने कहा कि उसे उम्मीद है कि यह बयान फैंस के सवालों का जवाब देगा और उन्हें यह समझने में मदद करेगा कि स्थिति को लेकर सार्वजनिक तौर पर बोलने में इतना समय क्यों लगा।
टीम ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर लगातार अटकलों और अपुष्ट जानकारियों के बीच उन्होंने जल्दबाजी में कोई बयान जारी करने के बजाय कुछ समय रुकने का फैसला किया। टीम के मुताबिक, यह फैसला टाइगर और उनके परिवार की निजता, सुरक्षा और उनकी भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया था।
टीम ने कहा कि उन्होंने स्थिति को समझने और उसे आवश्यक संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए संयम बरतना उचित समझा। यह किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं था, बल्कि टाइगर और उनके परिवार की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर रखते हुए सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय था।
टीम ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस मुश्किल समय में सबसे निराशाजनक बात यह रही कि कुछ लोगों ने इसी परिस्थिति को टीम की आलोचना करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। टीम ने कहा कि जिस तरह की चिंता टाइगर के लिए दिखाई जा रही है, उसी तरह टीम की स्थिति को समझने की कोशिश भी होनी चाहिए, खासकर तब जब घटना की पूरी परिस्थितियां अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।
टीम के मुताबिक, टाइगर के साथ खड़े रहने का मतलब उन लोगों का सम्मान करना भी है जो इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके फैसलों में टाइगर और उनके परिवार के हित सबसे ऊपर हैं। टीम ने यह भी कहा कि हर फैसला जनता के सामने दिखाई नहीं देता और हर चुप्पी को उदासीनता नहीं समझना चाहिए।
टाइगर श्रॉफ की टीम ने फैंस की भावनाओं को भी स्वीकार किया। टीम ने कहा कि हर फैन को निराश होने और अपनी चिंता जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन बदले में वह फैंस से थोड़ी समझदारी, धैर्य और भरोसे की उम्मीद करती है।
टीम ने कहा कि सभी लोग टाइगर के लिए एकजुट हैं और यह प्यार लोगों को एक साथ लाना चाहिए, न कि उनके बीच मतभेद पैदा करने का कारण बनना चाहिए। टीम ने फैंस से अपील की कि अब अटकलों और तुलना को पीछे छोड़कर उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।
इस बीच टाइगर श्रॉफ की टीम ने अभिनेता के नाम से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी कंटेंट को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी है। टीम ने साफ किया कि टाइगर श्रॉफ ने हालिया घटना को लेकर खुद कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही कोई वीडियो या अन्य सार्वजनिक संदेश अधिकृत किया है।
टीम के मुताबिक, कई सोशल मीडिया पेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म फर्जी खबरें, AI से बनाए गए वीडियो और स्क्रिप्टेड नैरेटिव टाइगर श्रॉफ के नाम से चला रहे हैं। टीम ने इन सभी को झूठा और अनधिकृत बताया है। ऐसे कंटेंट का उद्देश्य लोगों को गुमराह करना बताया गया है।
टीम ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया अकाउंट्स से अपील की है कि किसी भी जानकारी को प्रकाशित या साझा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। साथ ही टीम ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति या पेज फर्जी कंटेंट तैयार करने, उसे बढ़ावा देने या प्रसारित करने में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि टाइगर की चुप्पी को उनकी टीम ने जानबूझकर अपनाई गई रणनीति बताया है। टीम का कहना है कि जल्दबाजी में बयान देने के बजाय टाइगर और उनके परिवार की निजता तथा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग का मामला फिलहाल पुलिस जांच के दायरे में है। 18 अक्टूबर की घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कथित हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर हमले को लेकर कई तरह के दावे भी सामने आए हैं।
कुछ दावों में इस हमले को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि, इस कनेक्शन की पुलिस की ओर से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस दावे को फिलहाल पुष्टि किए गए तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
टाइगर श्रॉफ ने खुद अभी तक इस घटना को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, उनकी टीम ने अब यह साफ कर दिया है कि इस चुप्पी के पीछे लापरवाही या अपने फैंस की चिंता को नजरअंदाज करना वजह नहीं थी। टीम के मुताबिक, टाइगर और उनके परिवार की सुरक्षा, निजता और भलाई को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं की गई।
टीम ने आखिर में उन सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया, जो इस मुश्किल समय में टाइगर के साथ खड़े रहे। अब फैंस को उम्मीद है कि स्थिति सामान्य होने के बाद टाइगर श्रॉफ खुद भी इस घटना को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल टीम की ओर से आया यह बयान उनकी चुप्पी की वजह को स्पष्ट करने वाला आधिकारिक जवाब माना जा रहा है।
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