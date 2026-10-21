गोलीकांड के बाद अब तक क्यों चुप हैं टाइगर श्रॉफ? टीम के पोस्ट में हुआ खुलासा

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग की घटना के बाद उनकी चुप्पी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। 18 अक्टूबर को कथित तौर पर कुछ अज्ञात लोगों ने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद से फैंस टाइगर की ओर से सीधे बयान का इंतजार कर रहे थे। अब टाइगर श्रॉफ की टीम ने एक विस्तृत बयान जारी कर बताया है कि आखिर अभिनेता और उनकी टीम ने इतने समय तक सार्वजनिक तौर पर चुप रहने का फैसला क्यों किया।