21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

गोलीकांड के बाद अब तक क्यों चुप हैं टाइगर श्रॉफ? टीम के पोस्ट में हुआ खुलासा

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद जहां बॉलीवुड के कई सितारे अब तक इस पर खुलकर बात कर चुके हैं, वहीं खुद टाइगर ने अब तक चुप्पी साध रखी है। लेकिन एक्टर की टीम की ओर से अब साफ कर दिया गया है कि क्यों अब तक टाइगर ने कुछ इस पर नहीं कहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 21, 2026

Tiger Shroff Firing Case

टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- IMDb)

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग की घटना के बाद उनकी चुप्पी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। 18 अक्टूबर को कथित तौर पर कुछ अज्ञात लोगों ने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद से फैंस टाइगर की ओर से सीधे बयान का इंतजार कर रहे थे। अब टाइगर श्रॉफ की टीम ने एक विस्तृत बयान जारी कर बताया है कि आखिर अभिनेता और उनकी टीम ने इतने समय तक सार्वजनिक तौर पर चुप रहने का फैसला क्यों किया।

फैंस की नाराजगी पर टीम ने दिया जवाब

टाइगर श्रॉफ की टीम ने अपने बयान की शुरुआत उन फैंस से की, जो अभिनेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने से निराश थे। टीम ने कहा कि वह उन सभी 'Tigerians' की चिंता और भावनाओं को समझती है। टीम के मुताबिक, उन्हें पता है कि फैंस टाइगर की कितनी परवाह करते हैं और उनकी चिंता को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

टीम ने कहा कि उसे उम्मीद है कि यह बयान फैंस के सवालों का जवाब देगा और उन्हें यह समझने में मदद करेगा कि स्थिति को लेकर सार्वजनिक तौर पर बोलने में इतना समय क्यों लगा।

टाइगर और परिवार की निजता का सम्मान करने के लिए रखी चुप्पी

टीम ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर लगातार अटकलों और अपुष्ट जानकारियों के बीच उन्होंने जल्दबाजी में कोई बयान जारी करने के बजाय कुछ समय रुकने का फैसला किया। टीम के मुताबिक, यह फैसला टाइगर और उनके परिवार की निजता, सुरक्षा और उनकी भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया था।

टीम ने कहा कि उन्होंने स्थिति को समझने और उसे आवश्यक संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए संयम बरतना उचित समझा। यह किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं था, बल्कि टाइगर और उनके परिवार की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर रखते हुए सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय था।

टीम ने कहा- हर चुप्पी को उदासीनता न समझें

टीम ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस मुश्किल समय में सबसे निराशाजनक बात यह रही कि कुछ लोगों ने इसी परिस्थिति को टीम की आलोचना करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। टीम ने कहा कि जिस तरह की चिंता टाइगर के लिए दिखाई जा रही है, उसी तरह टीम की स्थिति को समझने की कोशिश भी होनी चाहिए, खासकर तब जब घटना की पूरी परिस्थितियां अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।

टीम के मुताबिक, टाइगर के साथ खड़े रहने का मतलब उन लोगों का सम्मान करना भी है जो इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके फैसलों में टाइगर और उनके परिवार के हित सबसे ऊपर हैं। टीम ने यह भी कहा कि हर फैसला जनता के सामने दिखाई नहीं देता और हर चुप्पी को उदासीनता नहीं समझना चाहिए।

फैंस से मांगा धैर्य और भरोसा

टाइगर श्रॉफ की टीम ने फैंस की भावनाओं को भी स्वीकार किया। टीम ने कहा कि हर फैन को निराश होने और अपनी चिंता जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन बदले में वह फैंस से थोड़ी समझदारी, धैर्य और भरोसे की उम्मीद करती है।

टीम ने कहा कि सभी लोग टाइगर के लिए एकजुट हैं और यह प्यार लोगों को एक साथ लाना चाहिए, न कि उनके बीच मतभेद पैदा करने का कारण बनना चाहिए। टीम ने फैंस से अपील की कि अब अटकलों और तुलना को पीछे छोड़कर उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।

टाइगर के नाम से फर्जी बयान और AI वीडियो भी वायरल

इस बीच टाइगर श्रॉफ की टीम ने अभिनेता के नाम से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी कंटेंट को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी है। टीम ने साफ किया कि टाइगर श्रॉफ ने हालिया घटना को लेकर खुद कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही कोई वीडियो या अन्य सार्वजनिक संदेश अधिकृत किया है।

टीम के मुताबिक, कई सोशल मीडिया पेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म फर्जी खबरें, AI से बनाए गए वीडियो और स्क्रिप्टेड नैरेटिव टाइगर श्रॉफ के नाम से चला रहे हैं। टीम ने इन सभी को झूठा और अनधिकृत बताया है। ऐसे कंटेंट का उद्देश्य लोगों को गुमराह करना बताया गया है।

फर्जी कंटेंट फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

टीम ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया अकाउंट्स से अपील की है कि किसी भी जानकारी को प्रकाशित या साझा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। साथ ही टीम ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति या पेज फर्जी कंटेंट तैयार करने, उसे बढ़ावा देने या प्रसारित करने में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि टाइगर की चुप्पी को उनकी टीम ने जानबूझकर अपनाई गई रणनीति बताया है। टीम का कहना है कि जल्दबाजी में बयान देने के बजाय टाइगर और उनके परिवार की निजता तथा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।

पुलिस कर रही है फायरिंग मामले की जांच

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग का मामला फिलहाल पुलिस जांच के दायरे में है। 18 अक्टूबर की घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कथित हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर हमले को लेकर कई तरह के दावे भी सामने आए हैं।

कुछ दावों में इस हमले को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि, इस कनेक्शन की पुलिस की ओर से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस दावे को फिलहाल पुष्टि किए गए तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

अब भी टाइगर के सीधे बयान का इंतजार

टाइगर श्रॉफ ने खुद अभी तक इस घटना को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, उनकी टीम ने अब यह साफ कर दिया है कि इस चुप्पी के पीछे लापरवाही या अपने फैंस की चिंता को नजरअंदाज करना वजह नहीं थी। टीम के मुताबिक, टाइगर और उनके परिवार की सुरक्षा, निजता और भलाई को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं की गई।

टीम ने आखिर में उन सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया, जो इस मुश्किल समय में टाइगर के साथ खड़े रहे। अब फैंस को उम्मीद है कि स्थिति सामान्य होने के बाद टाइगर श्रॉफ खुद भी इस घटना को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल टीम की ओर से आया यह बयान उनकी चुप्पी की वजह को स्पष्ट करने वाला आधिकारिक जवाब माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 05:14 pm

Published on:

21 Oct 2026 05:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गोलीकांड के बाद अब तक क्यों चुप हैं टाइगर श्रॉफ? टीम के पोस्ट में हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कुछ लिख नहीं पा रहा हूं’, अमिताभ बच्चन ने बिगड़ी सेहत पर किया पोस्ट, फैंस हुए चिंतित

Amitabh bachchan On Deteriorating Health
बॉलीवुड

राखी सावंत से लेकर राजपाल यादव और अनुपम खेर तक, दलेर मेहंदी के सपोर्ट में अब तक आए कितने सितारे?

Rakhi Sawant On Daler Mehndi Controversy
बॉलीवुड

‘सलमान सर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद नन्हे फैन ने की अपील

Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy
बॉलीवुड

“रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया था फिल्म धुरंधर का प्रमोशन?”, एनिमल थी वजह, मार्केटिंग हेड ने खोले बड़े राज

Why Ranveer Singh not promote Dhurandhar Makers reveal key marketing secrets
बॉलीवुड

अब एक ही जगह मिलेगा Prime Video और Sony LIV का कंटेंट, जानें Subscription की कीमत और फायदे

Prime Video-Sony LIV Partnership
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.