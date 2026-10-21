‘कुछ लिख नहीं पा रहा हूं’, अमिताभ बच्चन ने बिगड़ी सेहत पर किया पोस्ट, फैंस हुए चिंतित

Amitabh Bachchan On Deteriorating Health: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और अक्सर अपने फैंस के साथ अपनी बातें साझा करते हैं। हालांकि, बुधवार को उनकी एक पोस्ट ने फैंस को चिंता में डाल दिया। अमिताभ बच्चन ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने और खुद को संवारने का समय देने की सलाह दी गई है। इसके बाद उनके चाहने वाले उनकी सेहत को लेकर सवाल पूछने लगे।