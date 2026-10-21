राखी सावंत से लेकर राजपाल यादव और अनुपम खेर तक, दलेर मेहंदी के सपोर्ट में अब तक आए कितने सितारे?

राखी सावंत-दलेर मेहंदी (फोटो सोर्स- Instagram/rakhisawant2511)
Rakhi Sawant On Daler Mehndi Controversy: पंजाबी गायक दलेर मेहंदी इन दिनों उत्तराखंड के मां कुंजापुरी मेले में हुई अपनी प्रस्तुति को लेकर विवादों में हैं। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनके प्रदर्शन पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद कई सितारे दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए और सार्वजनिक मंच पर कलाकार के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाए। राखी सावंत, राजपाल यादव, शान, अनुपम खेर और मीका सिंह ने इस मामले पर अपनी राय रखी, जबकि गायिका सोना महापात्रा ने प्रस्तुति और दर्शकों की अपेक्षाओं से जुड़ा अलग पक्ष सामने रखा।
राखी सावंत ने दलेर मेहंदी के साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी कलाकार को कार्यक्रम में बुलाया जाता है, तो उसके सम्मान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। राखी ने इस मामले में माफी की मांग करते हुए दलेर मेहंदी के लंबे संगीत करियर और उनकी लोकप्रियता का जिक्र किया। उनके मुताबिक, किसी कलाकार की प्रस्तुति को लेकर शिकायत हो सकती है, लेकिन उसे सबके सामने अपमानित करना उचित नहीं है।
अभिनेता राजपाल यादव ने भी दलेर मेहंदी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कलाकार की कला और वर्षों की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। राजपाल के मुताबिक, किसी प्रस्तुति से असंतुष्ट होने पर आयोजक अपनी शिकायत रख सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर इस तरह नाराजगी जताना सही तरीका नहीं है। उन्होंने दलेर मेहंदी के साथ फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में काम करने का भी जिक्र किया।
गायक शान ने भी इस विवाद के बीच दलेर मेहंदी के प्रति समर्थन जताया। इस मामले में कलाकारों के सम्मान और उनके साथ सार्वजनिक आयोजनों में किए जाने वाले व्यवहार का मुद्दा चर्चा में रहा। हालांकि, शान की प्रतिक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी सीमित है, इसलिए उनके बयान के बारे में अतिरिक्त दावे करना उचित नहीं होगा।
अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि वह दलेर मेहंदी को लगभग 25 से 30 वर्षों से जानते हैं। उन्होंने बताया कि गायक पिछले दो से तीन साल से अस्वस्थ हैं। अनुपम के मुताबिक, संभव है कि दलेर मेहंदी ने आयोजकों से किया वादा निभाने के लिए कार्यक्रम में प्रस्तुति दी हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर गायक ने पहले से रिकॉर्ड किए गए गाने पर प्रस्तुति दी थी, तब भी उनसे सम्मानपूर्वक बात की जा सकती थी।
गायिका सोना महापात्रा ने इस विवाद में अलग दृष्टिकोण रखा। उन्होंने प्रस्तुति की गुणवत्ता और दर्शकों के प्रति कलाकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उनके पक्ष का मुख्य जोर इस बात पर रहा कि कलाकारों के सम्मान के साथ-साथ दर्शकों की अपेक्षाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे साफ है कि मनोरंजन जगत में इस मुद्दे पर सभी की राय एक जैसी नहीं है।
दलेर मेहंदी के भाई और गायक मीका सिंह ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने अपने बड़े भाई की सेहत का जिक्र करते हुए उनके बचाव में बात रखी और सार्वजनिक मंच पर कलाकार के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाए। दलेर मेहंदी के समर्थन में संगीत जगत से कई और नाम सामने आए हैं। इनमें गायिका अलीशा चिनॉय, हर्षदीप कौर और पलाश सेन शामिल हैं। इन कलाकारों ने घटना के बाद गायक के प्रति सहानुभूति और समर्थन जताया।
पलाश सेन ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ कलाकारों ने दलेर मेहंदी की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का जिक्र करते हुए लोगों से उनके प्रति संवेदनशीलता बरतने की अपील की।
कॉमेडियन कपिल शर्मा और रैपर बादशाह ने भी दलेर मेहंदी के समर्थन में प्रतिक्रिया दी। बादशाह ने दलेर मेहंदी जैसे वरिष्ठ कलाकार के सम्मान की बात उठाई। उनका कहना था कि इतने बड़े कलाकार के साथ सार्वजनिक मंच पर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मां कुंजापुरी मेले के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी की प्रस्तुति पर आपत्ति जताई थी। मंत्री ने आरोप लगाया कि गायक ठीक से प्रस्तुति नहीं दे पा रहे थे और शराब पीकर आए थे। उन्होंने कार्यक्रम के लिए कथित तौर पर दिए गए 35 लाख रुपये का भी जिक्र किया। हालांकि, शराब पीने के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। फिलहाल विवाद कलाकार के सम्मान, प्रस्तुति की गुणवत्ता और शिकायत दर्ज कराने के तरीके पर केंद्रित है।
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