राखी सावंत से लेकर राजपाल यादव और अनुपम खेर तक, दलेर मेहंदी के सपोर्ट में अब तक आए कितने सितारे?

Rakhi Sawant On Daler Mehndi Controversy: पंजाबी गायक दलेर मेहंदी इन दिनों उत्तराखंड के मां कुंजापुरी मेले में हुई अपनी प्रस्तुति को लेकर विवादों में हैं। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनके प्रदर्शन पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद कई सितारे दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए और सार्वजनिक मंच पर कलाकार के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाए। राखी सावंत, राजपाल यादव, शान, अनुपम खेर और मीका सिंह ने इस मामले पर अपनी राय रखी, जबकि गायिका सोना महापात्रा ने प्रस्तुति और दर्शकों की अपेक्षाओं से जुड़ा अलग पक्ष सामने रखा।