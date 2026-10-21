‘सलमान सर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद नन्हे फैन ने की अपील

सलमान खान-टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- ANI)
Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना ने उनके प्रशंसकों को भी परेशान कर दिया है। अब टाइगर के एक नन्हे प्रशंसक रुद्र ने वीडियो जारी कर सलमान खान से भावुक अपील की है। रुद्र ने सलमान खान से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज के लोगों से बातचीत करके इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की पहल करें। बच्चे का कहना है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि इससे इंसान की इज्जत बढ़ती है।
रुद्र ने अपने वीडियो में सलमान खान को संबोधित करते हुए कहा कि वह एक छोटा बच्चा है और टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की खबर सुनकर उसका दिल बहुत दुखी हुआ। उसने सलमान खान से अपील की कि वह इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, ताकि किसी को भी नुकसान न पहुंचे।
रुद्र ने अपने संदेश में कहा कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। उसने यह भी कहा कि अगर किसी से माफी मांगने से विवाद खत्म हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके मुताबिक, माफी मांगना किसी व्यक्ति को छोटा नहीं बनाता, बल्कि यह उसकी समझदारी और बड़प्पन को दिखाता है।
यह पहली बार नहीं है जब रुद्र ने टाइगर श्रॉफ को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। इससे पहले भी उसने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उसने बताया था कि वह टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार से कई बार मिल चुका है।
रुद्र के मुताबिक, टाइगर और उनके परिवार ने उसे काफी प्यार दिया है। यही वजह है कि अभिनेता पर हुए हमले की खबर सुनकर वह भावुक हो गया। अपने पसंदीदा सितारे के साथ हुई इस घटना ने उसे परेशान कर दिया और उसने वीडियो के जरिए सलमान खान से शांति बनाए रखने की अपील की।
दरअसल, मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की घटना सामने आई थी। अभिनेता फुटबॉल मैच खेलने के बाद वहां से निकल रहे थे, तभी उनकी कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं। इस घटना में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए, जबकि उनके चालक और एक राहगीर के घायल होने की जानकारी सामने आई।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया। इनमें बिहार के बेगूसराय का 22 वर्षीय ऋतिक उर्फ रोशन और हरियाणा के दो युवक शामिल बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
हमले के बाद सामने आई एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में दावा किया गया कि टाइगर श्रॉफ को सलमान खान के साथ काम नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर हमले की जिम्मेदारी लेने और सलमान खान से माफी की मांग करने की बात भी सुनाई देने का दावा किया गया।
हालांकि, इस कथित रिकॉर्डिंग और हमले के पीछे बताए जा रहे कारणों की स्वतंत्र तथा आधिकारिक पुष्टि होना जरूरी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रुद्र की भावुक अपील के जरिए एक बच्चे ने हिंसा के बजाय बातचीत और शांति का संदेश देने की कोशिश की है। उसका कहना है कि विवाद को इस तरह सुलझाया जाना चाहिए, जिससे किसी की जान या परिवार को नुकसान न पहुंचे।
अब देखना होगा कि इस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल रुद्र का वीडियो टाइगर श्रॉफ के प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
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