‘सलमान सर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद नन्हे फैन ने की अपील

Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना ने उनके प्रशंसकों को भी परेशान कर दिया है। अब टाइगर के एक नन्हे प्रशंसक रुद्र ने वीडियो जारी कर सलमान खान से भावुक अपील की है। रुद्र ने सलमान खान से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज के लोगों से बातचीत करके इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की पहल करें। बच्चे का कहना है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि इससे इंसान की इज्जत बढ़ती है।