21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘सलमान सर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद नन्हे फैन ने की अपील

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद उनके नन्हे फैन रूद्र ने अब एक वीडियो के जरिए सलमान खान से अपील की है। इससे पहले रूद्र ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया था कि वो टाइगर और उनकी फैमिली से कई बार मिल चुके हैं और उन्होंने उन्हें बहुत प्यार दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 21, 2026

Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy

सलमान खान-टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- ANI)

Salman Khan-Lawrence Bishnoi Controversy: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना ने उनके प्रशंसकों को भी परेशान कर दिया है। अब टाइगर के एक नन्हे प्रशंसक रुद्र ने वीडियो जारी कर सलमान खान से भावुक अपील की है। रुद्र ने सलमान खान से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज के लोगों से बातचीत करके इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की पहल करें। बच्चे का कहना है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि इससे इंसान की इज्जत बढ़ती है।

नन्हे फैन रुद्र ने सलमान खान से क्या कहा?

रुद्र ने अपने वीडियो में सलमान खान को संबोधित करते हुए कहा कि वह एक छोटा बच्चा है और टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की खबर सुनकर उसका दिल बहुत दुखी हुआ। उसने सलमान खान से अपील की कि वह इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, ताकि किसी को भी नुकसान न पहुंचे।

रुद्र ने अपने संदेश में कहा कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। उसने यह भी कहा कि अगर किसी से माफी मांगने से विवाद खत्म हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके मुताबिक, माफी मांगना किसी व्यक्ति को छोटा नहीं बनाता, बल्कि यह उसकी समझदारी और बड़प्पन को दिखाता है।

टाइगर श्रॉफ के परिवार से भी मिल चुका है बच्चा

यह पहली बार नहीं है जब रुद्र ने टाइगर श्रॉफ को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। इससे पहले भी उसने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उसने बताया था कि वह टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार से कई बार मिल चुका है।

रुद्र के मुताबिक, टाइगर और उनके परिवार ने उसे काफी प्यार दिया है। यही वजह है कि अभिनेता पर हुए हमले की खबर सुनकर वह भावुक हो गया। अपने पसंदीदा सितारे के साथ हुई इस घटना ने उसे परेशान कर दिया और उसने वीडियो के जरिए सलमान खान से शांति बनाए रखने की अपील की।

क्या है टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी का मामला?

दरअसल, मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की घटना सामने आई थी। अभिनेता फुटबॉल मैच खेलने के बाद वहां से निकल रहे थे, तभी उनकी कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं। इस घटना में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए, जबकि उनके चालक और एक राहगीर के घायल होने की जानकारी सामने आई।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया। इनमें बिहार के बेगूसराय का 22 वर्षीय ऋतिक उर्फ रोशन और हरियाणा के दो युवक शामिल बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

सलमान खान का नाम क्यों आया चर्चा में?

हमले के बाद सामने आई एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में दावा किया गया कि टाइगर श्रॉफ को सलमान खान के साथ काम नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर हमले की जिम्मेदारी लेने और सलमान खान से माफी की मांग करने की बात भी सुनाई देने का दावा किया गया।

हालांकि, इस कथित रिकॉर्डिंग और हमले के पीछे बताए जा रहे कारणों की स्वतंत्र तथा आधिकारिक पुष्टि होना जरूरी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रुद्र की अपील ने खींचा लोगों का ध्यान

रुद्र की भावुक अपील के जरिए एक बच्चे ने हिंसा के बजाय बातचीत और शांति का संदेश देने की कोशिश की है। उसका कहना है कि विवाद को इस तरह सुलझाया जाना चाहिए, जिससे किसी की जान या परिवार को नुकसान न पहुंचे।

अब देखना होगा कि इस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल रुद्र का वीडियो टाइगर श्रॉफ के प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Jailer 2 Controversy: विवाद पर मोहनलाल के बॉडी डबल जॉबी कोडकारा की सफाई, बोले- फिल्म में कहीं नहीं दिखा मेरा चेहरा

ये भी पढ़ें
Jailer 2 Mohanlal Body Double Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 02:17 pm

Published on:

21 Oct 2026 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘सलमान सर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद नन्हे फैन ने की अपील

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राखी सावंत से लेकर राजपाल यादव और अनुपम खेर तक, दलेर मेहंदी के सपोर्ट में अब तक आए कितने सितारे?

Rakhi Sawant On Daler Mehndi Controversy
बॉलीवुड

“रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया था फिल्म धुरंधर का प्रमोशन?”, एनिमल थी वजह, मार्केटिंग हेड ने खोले बड़े राज

Why Ranveer Singh not promote Dhurandhar Makers reveal key marketing secrets
बॉलीवुड

अब एक ही जगह मिलेगा Prime Video और Sony LIV का कंटेंट, जानें Subscription की कीमत और फायदे

Prime Video-Sony LIV Partnership
बॉलीवुड

‘5-6 दिन पहले खाटू श्याम गया था’, आरोपी सुमित की मां ने पुलिस पर लगाए आरोप, बोलीं- मेरे बेटे को झूठ बोलकर ले गए

Tiger Shroff firing accused sumit arrested his mother said my son is innocence delhi police allegation
बॉलीवुड

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में खुलासे के बाद अक्षय कुमार के घर लगे बुलटप्रूफ ग्लास, सलमान खान की भी बढ़ी सिक्योरिटी

Tiger Shroff Firing Incident
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.