टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में आरोपी की पहचान पर सस्पेंस, परिवार ने कहा- फोटो हमारे बेटे की नहीं

Tiger Shroff Firing Case: मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे मामला और उलझता नजर आ रहा है। राजस्थान के कोटा में ट्रेन से पकड़े गए तीन संदिग्धों में शामिल बताए जा रहे बिहार के बेगूसराय निवासी युवक की पहचान को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। जिस परिवार को पुलिस ने आरोपी का परिवार मानकर संपर्क किया था, उसने युवक को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया है।