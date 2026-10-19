‘उपकार थोड़ी कर रहे हो हिंदुस्तान पर’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद पिता जैकी श्रॉफ का पुराना वीडियो हुआ वायरल

Tiger Shroff Firing Incident Update: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में हुई कथित फायरिंग के बाद उनके पिता और अभिनेता जैकी श्रॉफ का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जैकी श्रॉफ महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे जाने के दौरान अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। टाइगर पर हुई फायरिंग की खबर के बीच इस पुराने वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग संदर्भों के साथ शेयर कर रहे हैं।