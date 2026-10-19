‘टाइगर बेटा आओ कुछ दिखाना है’, हमले से चंद मिनटों पहले टाइगर श्रॉफ के साथ क्या हुआ था? चश्मदीद ने दिया शॉकिंग बयान

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए कथित फायरिंग के मामले में एक चश्मदीद ने घटना से पहले और उसके दौरान का पूरा घटनाक्रम बताया है। चश्मदीद के मुताबिक, फायरिंग से कुछ समय पहले कई लोग टाइगर श्रॉफ की गाड़ी के आसपास मौजूद थे और उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान टाइगर को बुलाकर उनकी गाड़ी में बैठाया गया और कुछ ही देर बाद रास्ते में फायरिंग शुरू हो गई।