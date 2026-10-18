‘जेल भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगी’, गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद राखी सावंत ने दी सफाई, बोलीं- मेरा कोई लेना-देना नहीं

Rakhi Sawant On Non Bailable Warrant: अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ झांसी की एक अदालत ने 16 साल पुराने मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला उनके टेलीविजन शो ‘राखी का इंसाफ’ में शामिल हुए लक्ष्मण अहिरवार की आत्महत्या से जुड़ा है। अदालत की इस कार्रवाई के बाद राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता के लिए जेल भी जाना पड़े तो वह इसके लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने मामले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है।