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‘जेल भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगी’, गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद राखी सावंत ने दी सफाई, बोलीं- मेरा कोई लेना-देना नहीं

Rakhi Sawant On Non Bailable Warrant: Rakhi Sawant On Non Bailable Warrant: राखी सावंत के खिलाफ एक पुराने केस से जुड़ा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके बाद वो दुबई से एक वीडियो शेयर करते हुए इसके बारे में बात करते हुए नजर आईं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 18, 2026

Rakhi Sawant On Non Bailable Warrant

Rakhi Sawant On Non Bailable Warrant

Rakhi Sawant On Non Bailable Warrant: अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ झांसी की एक अदालत ने 16 साल पुराने मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला उनके टेलीविजन शो ‘राखी का इंसाफ’ में शामिल हुए लक्ष्मण अहिरवार की आत्महत्या से जुड़ा है। अदालत की इस कार्रवाई के बाद राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता के लिए जेल भी जाना पड़े तो वह इसके लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने मामले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है।

राखी सावंत ने क्या कहा?

राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि 2010 के इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि ‘राखी का इंसाफ’ एक टेलीविजन चैनल का कार्यक्रम था और वह उसमें केवल होस्ट की भूमिका निभा रही थीं। उनके मुताबिक, शो के लिए उनका चैनल के साथ अनुबंध था और वह चैनल के निर्देशों के अनुसार काम करती थीं।

राखी ने यह भी कहा कि उन्हें लक्ष्मण अहिरवार के बारे में ठीक से याद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि शो में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का चैनल के साथ अनुबंध होता था। राखी ने सवाल उठाया कि कार्यक्रम बंद होने के बाद किसी व्यक्ति के साथ हुई घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वह कानून का सम्मान करती हैं और झांसी पुलिस तथा अदालत के साथ हैं। अपने बयान में उन्होंने ‘भारत माता की जय’, ‘जय भीम’ और ‘वंदे मातरम’ के नारे भी लगाए।

क्यों जारी हुआ गैर-जमानती वारंट?

पीटीआई के मुताबिक, जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) मृदुल कांत श्रीवास्तव ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को राखी सावंत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। बताया गया कि कई बार बुलाए जाने के बावजूद राखी अदालत में पेश नहीं हुई थीं। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को तय की गई है।

क्या है 2010 का पूरा मामला?

यह मामला झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले लक्ष्मण अहिरवार से जुड़ा है। वह नवंबर 2010 में अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद सुलझाने के लिए ‘राखी का इंसाफ’ कार्यक्रम में पहुंचे थे। आरोप है कि शो के दौरान राखी सावंत ने विवाद पर चर्चा करते हुए लक्ष्मण को ‘नामर्द’ कहा था।

लक्ष्मण की मां सावित्री ने प्रेम नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2010 में प्रसारित कार्यक्रम के दौरान उनके बेटे के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। परिवार का दावा था कि शो के बाद लक्ष्मण अवसाद में चले गए थे और बाद में अत्यधिक शराब पीने के कारण उनकी मौत हो गई।

लक्ष्मण की मौत के बाद कार्यक्रम विवादों में आ गया था। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों और राखी सावंत के इनकार के बीच अंतिम कानूनी स्थिति अदालत की कार्यवाही से ही स्पष्ट होगी।

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Updated on:

18 Oct 2026 02:08 pm

Published on:

18 Oct 2026 01:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘जेल भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगी’, गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद राखी सावंत ने दी सफाई, बोलीं- मेरा कोई लेना-देना नहीं

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