गैर जमानती वारंट जारी होने से बेपरवाह हुईं राखी सावंत? हनी सिंह के साथ शेयर किया वीडियो

पीटीआई के मुताबिक, जिला शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) मृदुल कांत श्रीवास्तव ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को राखी सावंत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। बताया गया कि राखी सावंत अदालत में लगातार पेश नहीं हो रही थीं, जिसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया। इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित की गई है। फिलहाल अदालत की कार्रवाई इसी पुराने मामले में आगे बढ़ रही है। इसी बीच इस मामले से बेपरवाह राखी सावंत लगातार अपने इंस्टाग्राम पर कई वीडियोज शेयर कर रही हैं। ऐसे ही एक एआई द्वारा तैयार किया गया उनका हनी सिंह के साथ वीडियो भी चर्चा में आ गया है।