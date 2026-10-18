‘मेरे पिता को डिमेंशिया है’, पिता रणधीर की बीमारी पर छलका करीना कपूर का दर्द, इमोशनल होकर बोलीं- उनकी याददाश्त जा रही है

Kareena Kapoor On Father Randhir Kapoor: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने पिता और दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर की सेहत को लेकर एक भावुक बात साझा की है। सैफ अली खान के साथ ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पहुंचीं करीना ने बताया कि उनके पिता रणधीर कपूर की याददाश्त अब धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है और उन्हें डिमेंशिया है। पिता की बीमारी का जिक्र करते हुए करीना भावुक भी हो गईं।