सैफ अली खान को अब तक नहीं मिला KBC का चेक, जीते हुए 2 साल के घी पर भी कही ये बात

Saif Ali Khan On Ghee: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपनी फिल्म ‘हैवान’ के प्रमोशन के साथ-साथ अपने मजेदार अंदाज को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में वो पत्नी करीना कपूर के साथ नेटफ्लिक्स के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पहुंचे। यहां कपिल शर्मा ने सैफ के इंस्टाग्राम डेब्यू से जुड़ा एक फैन का कमेंट पढ़ा, जिसके बाद बातचीत उनके ‘घी वाले किस्से’ तक पहुंच गई।