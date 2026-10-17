कौन थे बेलराज कलारिकल? 27 साल की उम्र में होटल से मिला शव, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

Belraj Kalarickal Death Case: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। युवा निर्देशक बेलराज कलारिकल का 17 अक्टूबर 2026 को कोच्चि के एक होटल के कमरे में शव मिला। वह महज 27 साल के थे। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘कापी स्क्वाड’ के निर्देशन से चर्चा में आए बेलराज की अचानक मौत ने फिल्म जगत को हैरान कर दिया है। शुरुआती रिपोर्टों में दिल का दौरा पड़ने की आशंका जताई गई है, लेकिन उनकी मौत की असल वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में उनकी मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल बने हुए हैं।