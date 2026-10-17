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कौन थे बेलराज कलारिकल? 27 साल की उम्र में होटल से मिला शव, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

Belraj Kalarickal Found Dead: मलयालम फिल्म निर्देशक बेलराज कलारिकल के निधन की खबर से हड़कंप मच गया है। उनका शव होटल के कमरे से मिला है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 17, 2026

Belraj Kalarickal Death Case

Belraj Kalarickal Death Case (फोटो सोर्स- IMDb)

Belraj Kalarickal Death Case: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। युवा निर्देशक बेलराज कलारिकल का 17 अक्टूबर 2026 को कोच्चि के एक होटल के कमरे में शव मिला। वह महज 27 साल के थे। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘कापी स्क्वाड’ के निर्देशन से चर्चा में आए बेलराज की अचानक मौत ने फिल्म जगत को हैरान कर दिया है। शुरुआती रिपोर्टों में दिल का दौरा पड़ने की आशंका जताई गई है, लेकिन उनकी मौत की असल वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में उनकी मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल बने हुए हैं।

कौन थे बेलराज कलारिकल?

बेलराज कलारिकल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के उभरते निर्देशक थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के तौर पर की थी। इस दौरान उन्होंने ‘निझल’, ‘मधुरम’ और ‘डाकिनी’ जैसी फिल्मों में काम किया और फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखीं। बाद में उन्होंने वेब सीरीज ‘कापी स्क्वाड’ के जरिए निर्देशन की दुनिया में कदम रखा।

बेलराज ‘फर्स्ट प्रिंट स्टूडियोज’ के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थे। इस प्रोडक्शन हाउस का संबंध पुरस्कार जीत चुकी फीचर फिल्म ‘ओट्टामुरी वेलिचम’ और वेब सीरीज ‘केरल क्राइम फाइल्स’ जैसे प्रोजेक्ट्स से रहा है। कम उम्र में उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी।

कोच्चि के होटल में मिला शव, मौत की वजह स्पष्ट नहीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 17 अक्टूबर को बेलराज को कोच्चि के एक होटल के कमरे में मृत पाया गया। शुरुआती खबरों में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर भी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

इसलिए फिलहाल उनकी मौत को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मामले से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।

राहुल रिजी नायर ने बताया अपना भाई और मार्गदर्शक

बेलराज के निधन पर फिल्म निर्माता और अभिनेता राहुल रिजी नायर ने भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने बेलराज को अपना प्यारा भाई और मार्गदर्शक बताया। राहुल के मुताबिक, बेलराज एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता थे और उनकी रचनात्मक टीम का अहम हिस्सा थे।

उन्होंने लिखा कि बेलराज का फिल्म निर्माण के प्रति समर्पण और जुनून उनके काम के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता था। राहुल ने यह भी कहा कि बेलराज के बिना ‘फर्स्ट प्रिंट स्टूडियोज’ हमेशा अधूरा रहेगा।

जियोहॉटस्टार ने भी दी श्रद्धांजलि

बेलराज की हालिया वेब सीरीज ‘कापी स्क्वाड’ जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। उनके निधन के बाद प्लेटफॉर्म के मलयालम अकाउंट ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पोस्ट में कहा गया कि कुछ विदाइयां बहुत जल्दी आ जाती हैं और बेलराज की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

छह साल के रिश्ते के बाद सितंबर में हुई थी शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेलराज ने छह साल तक रिश्ते में रहने के बाद सितंबर 2026 में शादी की थी। उनके अचानक निधन से परिवार, दोस्तों और फिल्म जगत से जुड़े सहयोगियों को गहरा दुख पहुंचा है।

महज 27 साल की उम्र में बेलराज का निधन मलयालम सिनेमा के लिए एक दुखद घटना है। सहायक निर्देशक से वेब सीरीज के निर्देशक तक का उनका सफर फिल्म निर्माण के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। फिलहाल उनकी मौत की परिस्थितियों और कारणों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

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Updated on:

17 Oct 2026 06:49 pm

Published on:

17 Oct 2026 06:31 pm

Hindi News / Entertainment / कौन थे बेलराज कलारिकल? 27 साल की उम्र में होटल से मिला शव, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

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