जुहू में अजय देवगन के बंगले पर चले BMC के हथौड़े पर आया टीम का पहला बयान, जानें पूरा मामला

अजय देवगन (फोटो सोर्स- IMDb)
Ajay Devgn Team On BMC Demolition: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की मुंबई के जुहू स्थित एक प्रॉपर्टी पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद उनकी टीम ने सफाई जारी की है। टीम ने स्पष्ट किया कि जिस संपत्ति पर कार्रवाई हुई, वह अजय देवगन का निजी आवास नहीं है, बल्कि किराये पर दी गई एक अलग प्रॉपर्टी है। बयान में यह भी कहा गया कि संपत्ति से जुड़े जरूरी बदलाव और निर्माण कार्य बीएमसी के नियमों के अनुसार किए गए हैं।
17 अक्टूबर को जारी बयान में अजय देवगन की टीम ने कहा कि संबंधित संपत्ति अभिनेता का घर नहीं है। यह प्रॉपर्टी किराये पर दी गई है और इसके लिए बीएमसी से जरूरी अनुमतियां लेने की प्रक्रिया अपनाई गई है। टीम के मुताबिक, नगर निगम के नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। बीएमसी की ओर से जिन बदलावों और सुधारों की जरूरत बताई गई थी, उन्हें पूरा कर लिया गया है।
यह बयान 12 अक्टूबर को हुई नगर निगम की कार्रवाई के बाद आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, संपत्ति में कथित तौर पर बिना मंजूरी के निर्माण और आंतरिक बदलाव किए जा रहे थे। बताया गया कि काम रोकने का आदेश जारी होने के बावजूद निर्माण जारी रहने के बाद बीएमसी ने बंगले के कुछ हिस्सों को गिरा दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, जुहू के जेवीपीडी स्कीम स्थित कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद इस संपत्ति का क्षेत्रफल 7,802 वर्ग फुट है। इसका पता प्लॉट एस-10, एनएस रोड नंबर 11 बताया गया है।
यह प्रॉपर्टी 10 अगस्त 2026 को पंजीकृत पांच साल के समझौते के तहत फ्लोरियन हुरेल सैलून प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दी गई थी। समझौते की कुल राशि 10.61 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि शुरुआती मासिक किराया 16 लाख रुपये निर्धारित किया गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, देवगन परिवार ने लीज के लिए हाउसिंग सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लिया था। हालांकि, सोसाइटी का कहना था कि उसकी मंजूरी किराये पर संपत्ति देने तक सीमित थी। इससे संरचनात्मक बदलाव या आवासीय संपत्ति को व्यावसायिक इस्तेमाल में बदलने की अनुमति नहीं मिलती थी।
10 सितंबर को बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल विभाग ने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 की धारा 354ए के तहत नोटिस जारी किया था। इसमें सिपोरेक्स ब्लॉक और पार्टिशन वॉल से जुड़े कथित तौर पर अनधिकृत काम को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद नियमों का पालन नहीं होने के आरोपों के बीच 12 अक्टूबर को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।
फिलहाल अजय देवगन की टीम ने नियमों के अनुपालन और आवश्यक बदलाव पूरे करने की बात कही है। मामले में बीएमसी की कार्रवाई और संपत्ति के इस्तेमाल को लेकर सामने आए विवरण इस विवाद के केंद्र में हैं।
अजय देवगन की पिछली सिनेमाघर रिलीज ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ थी। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।
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