जुहू में अजय देवगन के बंगले पर चले BMC के हथौड़े पर आया टीम का पहला बयान, जानें पूरा मामला

Ajay Devgn Team On BMC Demolition: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की मुंबई के जुहू स्थित एक प्रॉपर्टी पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद उनकी टीम ने सफाई जारी की है। टीम ने स्पष्ट किया कि जिस संपत्ति पर कार्रवाई हुई, वह अजय देवगन का निजी आवास नहीं है, बल्कि किराये पर दी गई एक अलग प्रॉपर्टी है। बयान में यह भी कहा गया कि संपत्ति से जुड़े जरूरी बदलाव और निर्माण कार्य बीएमसी के नियमों के अनुसार किए गए हैं।