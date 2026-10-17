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रश्मिका मंदाना ने की ‘राणाबाली’ विजय देवरकोंडा की पुष्पा के अल्लू अर्जुन से तुलना, सेट पर देखकर हुईं हैरान

Rashmika Mandanna Praises Vijay Deverakonda: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने पति और एक्टर विजय देवरकोंडा की फिल्म राणाबाली में परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए 'पुष्पा' के अल्लू अर्जुन से तुलना की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 17, 2026

Rashmika Mandanna On Vijay Deverakonda

रश्मिका-विजय देवरकोंडा (फोटो सोर्स- IMDb)

Rashmika Mandanna On Vijay Deverakonda: साउथ सिनेमा की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने फिल्म ‘राणाबाली’ में अपने पति और अभिनेता विजय देवरकोंडा की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने विजय के अभिनय की तुलना अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ में निभाए गए किरदार से की। रश्मिका के मुताबिक, जिस तरह अल्लू अर्जुन अपने किरदार पुष्पा में पूरी तरह डूब गए थे, उसी तरह विजय भी ‘राणाबाली’ में अपने किरदार में खोए हुए नजर आए।

राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी ‘राणाबाली’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। रिलीज के बाद शुक्रवार शाम हैदराबाद में फिल्म की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां रश्मिका ने विजय के अभिनय और उनके किरदार को लेकर अपने अनुभव साझा किए।

विजय को पहचानना भी हो गया था मुश्किल

रश्मिका ने बताया कि पर्दे पर विजय को राणाबाली के किरदार में देखना उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव था। उन्होंने कहा कि विजय और राणाबाली के व्यक्तित्व में काफी अंतर है। शूटिंग के दौरान जब वह विजय से बात करती थीं, तो उन्हें कई बार लगता था कि वह जिस व्यक्ति को जानती हैं, वह सेट पर नजर आने वाले राणाबाली से बिल्कुल अलग है।

रश्मिका के अनुसार, विजय ने इस किरदार को इतनी गंभीरता से निभाया कि उन्हें समझने में समय लगा कि वह अपने अभिनय में किस स्तर तक डूब चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ किरदार कलाकार पर इस तरह हावी हो जाते हैं कि उनकी हर भावना और अनुभव अभिनय में दिखाई देने लगता है।

‘पुष्पा 2’ के अल्लू अर्जुन का भी किया जिक्र

विजय के अभिनय की तारीफ करते हुए रश्मिका ने अल्लू अर्जुन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ‘पुष्पा 2’ के दौरान भी उन्होंने अल्लू अर्जुन के व्यक्तित्व में ऐसा ही बदलाव देखा था। उनके मुताबिक, अल्लू अर्जुन और उनका किरदार पुष्पा दो अलग-अलग व्यक्तित्व जैसे नजर आते थे।

रश्मिका ने विजय के साथ पहले ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ‘राणाबाली’ में विजय का अभिनय उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव रहा। उन्होंने फिल्म में अपने किरदार जयम्मा और विजय के राणाबाली के बीच के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार विजय ने खास छाप छोड़ी। रश्मिका ने उन्हें फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बताते हुए कहा कि यह उनके लिए एक तरह से ‘वन मैन शो’ है।

बोलीं- अब हम दोनों एक ही इंसान हैं

रश्मिका से जब पूछा गया कि विजय की सफलता देखकर उन्हें कैसा महसूस होता है, तो उन्होंने कहा कि अब दोनों खुद को अलग-अलग व्यक्ति की तरह नहीं देखते। उन्होंने कहा कि वे एक-दूसरे के दुख, खुशी और अनुभव साझा करते हैं। इसलिए विजय की सफलता उन्हें अपनी सफलता जैसी लगती है।

रश्मिका ने उम्मीद जताई कि ‘राणाबाली’ बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। फिल्म में अर्नोल्ड वॉस्लू भी मुख्य खलनायक की भूमिका में हैं। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन भारत में 9.25 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि इसका दुनियाभर का शुरुआती ग्रॉस कलेक्शन 16.15 करोड़ रुपये रहा।

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Updated on:

17 Oct 2026 05:56 pm

Published on:

17 Oct 2026 05:56 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / रश्मिका मंदाना ने की ‘राणाबाली’ विजय देवरकोंडा की पुष्पा के अल्लू अर्जुन से तुलना, सेट पर देखकर हुईं हैरान

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