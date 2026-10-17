रश्मिका मंदाना ने की ‘राणाबाली’ विजय देवरकोंडा की पुष्पा के अल्लू अर्जुन से तुलना, सेट पर देखकर हुईं हैरान

रश्मिका ने विजय के साथ पहले ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ‘राणाबाली’ में विजय का अभिनय उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव रहा। उन्होंने फिल्म में अपने किरदार जयम्मा और विजय के राणाबाली के बीच के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार विजय ने खास छाप छोड़ी। रश्मिका ने उन्हें फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बताते हुए कहा कि यह उनके लिए एक तरह से ‘वन मैन शो’ है।