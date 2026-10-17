17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत पर भड़के प्रकाश राज, बोले- तिरंगा लहराने से क्यों मना किया जा रहा?

Abhijeet Dipke-Neha Bora Detained: अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत के बाद अभिनेता प्रकाश राज ने एक वीडियो जारी करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। प्रकाश राज ने सरकार के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 17, 2026

Abhijeet Dipke-Neha Bora Detained

अभिजीत दीपके-नेहा बोरा (फोटो सोर्स- ANI)

Abhijeet Dipke-Neha Bora Detained: अभिनेता प्रकाश राज ने अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए युवाओं को हिरासत में लिए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति जताई। प्रकाश राज ने अपने वीडियो में तिरंगा लहराने और देशभक्ति जताने को लेकर कथित तौर पर रोक लगाए जाने पर सवाल किया और सरकार से इस मामले में स्पष्टता की मांग की।

प्रकाश राज ने उठाए सरकार पर सवाल

प्रकाश राज ने वीडियो में कहा कि अगर लोगों से देशभक्ति दिखाने के लिए तिरंगा लहराने को कहा जाता है, तो वही तिरंगा हाथ में लेकर चलने वाले युवाओं को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है और उनके खिलाफ मामले क्यों दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार या सत्ताधारी दल के लोगों को लगता है कि युवा ‘व्यवस्था में बदलाव’ की मांग कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में सरकार बदलने का रास्ता संविधान और चुनाव के जरिए ही है। प्रकाश राज ने अपने बयान में महात्मा गांधी और अहिंसा का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मतदान और शांतिपूर्ण विरोध के जरिए अपनी राय रख सकती है।

सरकार के रवैये से नाखुश दिखे प्रकाश राज

अभिनेता ने अपने वीडियो में सरकार के रवैये को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं के साथ कथित तौर पर सख्ती करने से सरकार को नुकसान हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अगर किसी सरकार की नीतियों से जनता नाराज होती है, तो इसका असर चुनाव में दिखाई दे सकता है।

प्रकाश राज ने किसानों के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के आंदोलन के दौरान भी सरकार के रवैये को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली थी। उन्होंने किसानों से जुड़े घटनाक्रम और आंदोलन के दौरान हुई मौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब माता-पिता यह सवाल कर सकते हैं कि उनके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की

अपने वीडियो के अंत में प्रकाश राज ने हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की। उन्होंने सरकार से युवाओं और जनता के साथ सख्ती करने के बजाय बातचीत करने और स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के सामने अपनी बात रखने और चुनाव के जरिए सरकार के प्रदर्शन पर फैसला करने का अधिकार लोगों के पास है।

प्रकाश राज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हालांकि, उनके बयान उनके व्यक्तिगत विचार हैं। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत को लेकर कार्रवाई की वास्तविक परिस्थितियों और कानूनी स्थिति की जानकारी संबंधित आधिकारिक पक्ष से ही स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रकाश राज ने इस मामले में सरकार से सवाल करते हुए हिरासत और कार्रवाई को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Oct 2026 01:38 pm

Published on:

17 Oct 2026 01:38 pm

Hindi News / Entertainment / अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत पर भड़के प्रकाश राज, बोले- तिरंगा लहराने से क्यों मना किया जा रहा?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Niti Taylor on Women Safety in Navratri: देवी की पूजा करने वालों को नीति टेलर की खास नसीहत, कहा- महिलाओं का सम्मान भी उतना ही करें

Niti Taylor on Women Safety in Navratri
TV न्यूज

तमिल सिनेमा के मशहूर संगीतकार देवा का निधन, 75 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

deva death
टॉलीवुड

‘कच्चा बादाम’ गाना बजते ही क्यों भड़क गईं अंजलि अरोड़ा? कानपुर के इवेंट आयोजकों ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

Anjali Arora Controversy
मनोरंजन

मनीषा कोइराला ने मेनोपॉज पर दिया बयान, बोलीं- बदलते शरीर से लड़ने की जरूरत नहीं

Manisha Koirala On menopause said it is not end of strength Hormonal changes challenge our bones
बॉलीवुड

‘स्टारलिंक से दुनिया के बड़े बिजनेसमैन खतरे में? एजाज खान ने सुरक्षा पर दिया बयान, बोले- ये राष्ट्रीय से जुड़ा मामला है

ajaz Khan statement
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.