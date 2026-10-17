अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत पर भड़के प्रकाश राज, बोले- तिरंगा लहराने से क्यों मना किया जा रहा?

अभिजीत दीपके-नेहा बोरा (फोटो सोर्स- ANI)
Abhijeet Dipke-Neha Bora Detained: अभिनेता प्रकाश राज ने अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए युवाओं को हिरासत में लिए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति जताई। प्रकाश राज ने अपने वीडियो में तिरंगा लहराने और देशभक्ति जताने को लेकर कथित तौर पर रोक लगाए जाने पर सवाल किया और सरकार से इस मामले में स्पष्टता की मांग की।
प्रकाश राज ने वीडियो में कहा कि अगर लोगों से देशभक्ति दिखाने के लिए तिरंगा लहराने को कहा जाता है, तो वही तिरंगा हाथ में लेकर चलने वाले युवाओं को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है और उनके खिलाफ मामले क्यों दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार या सत्ताधारी दल के लोगों को लगता है कि युवा ‘व्यवस्था में बदलाव’ की मांग कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में सरकार बदलने का रास्ता संविधान और चुनाव के जरिए ही है। प्रकाश राज ने अपने बयान में महात्मा गांधी और अहिंसा का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मतदान और शांतिपूर्ण विरोध के जरिए अपनी राय रख सकती है।
अभिनेता ने अपने वीडियो में सरकार के रवैये को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बच्चों और युवाओं के साथ कथित तौर पर सख्ती करने से सरकार को नुकसान हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अगर किसी सरकार की नीतियों से जनता नाराज होती है, तो इसका असर चुनाव में दिखाई दे सकता है।
प्रकाश राज ने किसानों के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के आंदोलन के दौरान भी सरकार के रवैये को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली थी। उन्होंने किसानों से जुड़े घटनाक्रम और आंदोलन के दौरान हुई मौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब माता-पिता यह सवाल कर सकते हैं कि उनके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है।
अपने वीडियो के अंत में प्रकाश राज ने हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की। उन्होंने सरकार से युवाओं और जनता के साथ सख्ती करने के बजाय बातचीत करने और स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के सामने अपनी बात रखने और चुनाव के जरिए सरकार के प्रदर्शन पर फैसला करने का अधिकार लोगों के पास है।
प्रकाश राज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हालांकि, उनके बयान उनके व्यक्तिगत विचार हैं। अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत को लेकर कार्रवाई की वास्तविक परिस्थितियों और कानूनी स्थिति की जानकारी संबंधित आधिकारिक पक्ष से ही स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रकाश राज ने इस मामले में सरकार से सवाल करते हुए हिरासत और कार्रवाई को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग