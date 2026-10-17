अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत पर भड़के प्रकाश राज, बोले- तिरंगा लहराने से क्यों मना किया जा रहा?

Abhijeet Dipke-Neha Bora Detained: अभिनेता प्रकाश राज ने अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए युवाओं को हिरासत में लिए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति जताई। प्रकाश राज ने अपने वीडियो में तिरंगा लहराने और देशभक्ति जताने को लेकर कथित तौर पर रोक लगाए जाने पर सवाल किया और सरकार से इस मामले में स्पष्टता की मांग की।