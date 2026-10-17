कोर्ट में पेशी से पहले भारत छोड़कर भागे यूट्यूबर ध्रुव राठी? लंदन में कर दिया बड़ा एलान

इस मामले में हाल ही में साकेत कोर्ट की ओर से नए सिरे से समन जारी किया गया था। अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद समन दोबारा जारी करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि ध्रुव राठी आम तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और उस समय भारत में मौजूद थे। इसके बाद शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन की तामील कराने की अनुमति दी गई थी।