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कोर्ट में पेशी से पहले भारत छोड़कर भागे यूट्यूबर ध्रुव राठी? लंदन में कर दिया बड़ा एलान

Dhruv Rathee Landon Protest: यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंदन से एक वीडियो जारी करते हुए मार्च करने का एलान किया। इसी बीच उनकी कोर्ट में पेशी की भी खबर सामने आ रही है कि उन्हें शनिवार को एक मामले में साकेत कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 17, 2026

Dhruv Rathee Landon Protest

ध्रुव राठी (फोटो सोर्स- Instagram/dhruvrathee)

Dhruv Rathee Landon Protest: यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़े साल 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में ध्रुव राठी की ओर से उनके वकील पेश हुए। वकील ने कोर्ट को बताया कि राठी इस समय लंदन में हैं, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने पेश नहीं हो सके। ये मामला मई 2018 में उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ नाम के वीडियो से जुड़ा हुआ है।

शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने क्या आरोप लगाया?

मामले में शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने आरोप लगाया है कि उक्त वीडियो में उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाए गए थे। उनका कहना है कि इन आरोपों की वजह से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी शिकायत के आधार पर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि की कानूनी कार्यवाही चल रही है।

इस मामले में हाल ही में साकेत कोर्ट की ओर से नए सिरे से समन जारी किया गया था। अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद समन दोबारा जारी करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि ध्रुव राठी आम तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और उस समय भारत में मौजूद थे। इसके बाद शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन की तामील कराने की अनुमति दी गई थी।

ध्रुव राठी के आवास के बाहर भी चस्पा किया गया

रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत की ओर से जारी समन का नोटिस गुरुग्राम के केंद्रीय विहार स्थित ध्रुव राठी के आवास के बाहर भी चस्पा किया गया था। हालांकि, शनिवार को हुई सुनवाई में उनके वकील ने बताया कि राठी अब लंदन जा चुके हैं और इसी वजह से वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए।

दिल्ली के मुद्दों पर लगातार बोल रहे ध्रुव राठी

ध्रुव राठी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उनके कई वीडियो को लेकर समय-समय पर विवाद भी सामने आते रहे हैं। साल 2018 का यह मामला भी उनके पुराने यूट्यूब कंटेंट से संबंधित है और कई वर्षों से कानूनी प्रक्रिया में है।

फिलहाल अदालत में मामले की कार्यवाही जारी है। शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों और ध्रुव राठी के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। मौजूदा सुनवाई में राठी की ओर से उनके वकील की मौजूदगी रही, जबकि उनकी व्यक्तिगत अनुपस्थिति की वजह उनके लंदन में होने को बताया गया।

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Updated on:

17 Oct 2026 12:31 pm

Published on:

17 Oct 2026 12:14 pm

Hindi News / Entertainment / कोर्ट में पेशी से पहले भारत छोड़कर भागे यूट्यूबर ध्रुव राठी? लंदन में कर दिया बड़ा एलान

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