Sreeleela Mobbed News: साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस किस कदर बेताब रहते हैं, इसका नजारा 20 नवंबर को चेन्नई में देखने को मिला। दरअसल, अपनी मच अवेटेड फिल्म 'ओम' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचीं श्रीलीला को थिएटर के बाहर फैंस ने घेर लिया। देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और हालात ऐसे बन गए कि एक्ट्रेस को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।