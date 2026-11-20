Sreeleela (फोटो सोर्स- Instagram/frame_of_siddhu)
Sreeleela Mobbed News: साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस किस कदर बेताब रहते हैं, इसका नजारा 20 नवंबर को चेन्नई में देखने को मिला। दरअसल, अपनी मच अवेटेड फिल्म 'ओम' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचीं श्रीलीला को थिएटर के बाहर फैंस ने घेर लिया। देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और हालात ऐसे बन गए कि एक्ट्रेस को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
श्रीलीला चेन्नई के कमला सिनेमाज में अपनी फिल्म 'ओम' का पहला शो देखने पहुंची थीं। थिएटर में उनकी मौजूदगी देखकर वहां मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए। एक्ट्रेस ने फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान फैंस का अभिवादन किया और उनके साथ कुछ वक्त भी बिताया।
लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर के बाहर अलग ही नजारा देखने को मिला। जैसे ही श्रीलीला बाहर निकलीं, उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था तो कोई सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रीलीला चारों तरफ से लोगों से घिरी हुई हैं। भीड़ लगातार उनके करीब आने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड्स को आगे आकर रास्ता बनाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद एक्ट्रेस को सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया।
अपनी फिल्म को दर्शकों के बीच देखने का अनुभव श्रीलीला के लिए काफी खास रहा। थिएटर में फिल्म देखने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान एक्ट्रेस अपनी खुशी छिपा नहीं पाईं।
श्रीलीला ने कहा कि यह उनके लिए बेहद खूबसूरत अनुभव था और वह इसके लिए बहुत आभारी हैं। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील भी की। एक्ट्रेस के मुताबिक, यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।
उन्होंने फिल्म के कलाकारों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी ने अपने किरदारों में जान डाल दी है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह उनकी अपनी फिल्म है, इसलिए वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहतीं। वह चाहती हैं कि दर्शक खुद फिल्म देखें और अपना रिव्यू दें।
फिल्म 'ओम' की खास बात इसकी मल्टीस्टारर कास्ट है। इसमें श्रीलीला के साथ धनुष, साई पल्लवी, ममूटी और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई थी।
20 नवंबर को यह फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की रिलीज के साथ ही श्रीलीला का थिएटर पहुंचना भी चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक्ट्रेस के लिए फैंस की दीवानगी साफ दिखाई दे रही है।
श्रीलीला की थिएटर विजिट के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, भीड़ के बीच किसी भी कलाकार की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सिक्योरिटी टीम ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काफी प्रयास किए।
फिलहाल श्रीलीला अपनी फिल्म 'ओम' को लेकर उत्साहित हैं। अब देखना होगा कि दर्शकों की तरफ से फिल्म को कैसी प्रतिक्रिया मिलती है।
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