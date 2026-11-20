इस बार के बिग बॉस के सीजन में अगर किसी कंटेस्टेंट की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दी है, किसी ने अगर सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं तो वो हैं अरिश्फा खान। पेशे से एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर अरिश्फा ने पहले दिन से अपनी बुलंद आवाज से दर्शकों को काफी प्रभावित किया है। हालांकि काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि अरिश्फा ने जानबूझकर दिखाई देने के लिए बिना बात के ही कई मुद्दे बनाए हैं लेकिन सच ये है कि अरिश्फा भी फिलहाल टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में अपना दर्ज कराने के लिए एक बड़ी दावेदार मानी जा रही है।