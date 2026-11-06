लव गिल संग विवाद के बीच स्काउट ओपी की मां ने दिया मैसेज, अकेले खेलने की दी हिदायत, लव बोलीं- जो घरवाले बोल रहे वही करो

Scout OP Vs Love Gill Controversy: रियलिटी शो बिग बॉस 20 का 61वां एपिसोड घरवालों के लिए काफी इमोशनल और हंगामेदार रहा। दिवाली के मौके पर कंटेस्टेंट्स को उनके परिवार की तरफ से खास संदेश सुनने का मौका मिला। किसी की आंखों में खुशी के आंसू आए तो किसी को परिवार की बातें सुनकर अपने गेम पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा स्काउटओपी (ScoutOP) को मिले परिवार के संदेश की रही। उनकी मां ने उन्हें लव गिल से अलग रहकर अकेले गेम खेलने की सलाह दी। वहीं, एपिसोड के अंत में स्काउट और काजी तौकीर के बीच बर्तन धोने की ड्यूटी को लेकर जबरदस्त झगड़ा भी देखने को मिला।