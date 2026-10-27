स्काउट ओपी की मां ने लव गिल के रोने पर उठाए सवाल, बोलीं- ‘इतना रोने की क्या जरूरत है?’

Scout OP Mother On Love Gill: 'बिग बॉस 20' में स्काउट ओपी और लव गिल के बीच ‘मसाज पार्लर’ विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इस मामले में ScoutOp की मां सस्मिता सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने बेटे को बेहद मासूम बताते हुए दावा किया कि उसे आसानी से कोई भी अपने प्रभाव में ले सकता है। साथ ही उन्होंने लव गिल के भावुक होने और रोने पर भी सवाल उठाए हैं। सस्मिता ने स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी का भी बचाव किया है, जिन्हें लव को लेकर सवाल उठाने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा था।