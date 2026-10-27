स्काउट ओपी की मां ने लव गिल के रोने पर उठाए सवाल, बोलीं- ‘इतना रोने की क्या जरूरत है?’

Scout OP Mother On Love Gill
Scout OP Mother On Love Gill: 'बिग बॉस 20' में स्काउट ओपी और लव गिल के बीच ‘मसाज पार्लर’ विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इस मामले में ScoutOp की मां सस्मिता सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने बेटे को बेहद मासूम बताते हुए दावा किया कि उसे आसानी से कोई भी अपने प्रभाव में ले सकता है। साथ ही उन्होंने लव गिल के भावुक होने और रोने पर भी सवाल उठाए हैं। सस्मिता ने स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी का भी बचाव किया है, जिन्हें लव को लेकर सवाल उठाने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा था।
'टेली चक्कर' से बातचीत में सस्मिता सिंह से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि लव गिल ने बिग बॉस के घर में उनके बेटे स्काउट ओपी को ‘ट्रैप’ किया। इस पर उन्होंने कहा कि स्काउट काफी मासूम है और उसे कोई भी आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर लव ने आसिफ खान से अपनी पीठ पर मसाज करने के लिए कहा होता, तो वह शायद ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके मुताबिक आसिफ ज्यादा समझदार हैं।
सस्मिता ने सवाल उठाया कि लव ने मसाज के लिए स्काउट को ही क्यों चुना। उनका कहना था कि संभव है लव ने यह समझ लिया हो कि स्काउट मासूम है और उनकी बात मान लेगा। हालांकि, उन्होंने लव की मंशा को लेकर कोई सीधा निष्कर्ष निकालने से भी इनकार किया।
स्काउट ओपी की मां ने लव गिल के भावुक होने पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें उस स्थिति में लव का रोना कुछ ज्यादा नाटकीय लगा। सस्मिता के मुताबिक, अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी या विवाद पैदा हो रहा है, तो उसे वहीं रोककर आगे बढ़ जाना चाहिए और प्रतियोगियों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने सवाल किया कि आखिर उस स्थिति में इतना रोने की जरूरत क्या थी। हालांकि, यह उनकी निजी राय है और लव गिल की भावनाओं या उस समय उनकी स्थिति को लेकर कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं है।
इस विवाद के बीच सस्मिता सिंह ने स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी का भी बचाव किया। काश्वी ने लव गिल को लेकर अपनी बात रखी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा।
सस्मिता ने कहा कि काश्वी की कोई गलती नहीं थी और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, अगर काश्वी ने इस मामले में कुछ समझाने की कोशिश की, तो उसका उद्देश्य दोनों की भलाई था।
सस्मिता ने बातचीत के दौरान यंग डीएसए की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने स्काउट को सावधान रहने की बात कही थी। उनके मुताबिक, यंग ने स्काउट से कहा था कि लोग उसे ‘सीढ़ी बनाकर चढ़ रहे हैं’। सस्मिता ने इस बात को सही बताया।
हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि वो लव गिल की मंशा पर कोई फैसला नहीं देना चाहतीं। उन्होंने कहा कि लव उनके लिए बेटी जैसी हैं और उन्हें नहीं पता कि उनका गेमप्लान क्या है।
फिलहाल बिग बॉस के घर में स्काउट ओपी, लव गिल और काशवी से जुड़ा यह विवाद दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्काउट ओपी की मां के बयान ने इस मामले में एक नया नजरिया जरूर जोड़ दिया है, लेकिन लव गिल की ओर से इन आरोपों और टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें हैं।
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