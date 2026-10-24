युविका चौधरी ने माही विज के गेम पर किए खुलासे, बताया क्यों ‘बिग बॉस 20’ को सालों बाद कहा YES?

युविका ने आगे कहा, "मैं यही बोलूंगी कि जज ना करके एक इंसान को देखो तो आपको खूबियां नजर आने लगेंगी। सबकी अपनी जर्नी होती है और हर इंसान बहुत अच्छा होता है। उसके उतार-चढ़ाव जिंदगी में उसको वैसा बना देते हैं और मजबूत बना देते हैं। वो बहुच अच्छी इंसान है। वो एक सिंगल मदर है, बहुत मेहनत कर रही है। उसे दिल से प्यार कीजिए। उसने इंडस्ट्री में बहुत मेहनत की है और उसे इस प्यार की जरूरत है। बहुत सालों से ये शो आ रहा था, पर उसने बहुत सोच समझ कर अपने बच्चों के लिए फैसला किया है।