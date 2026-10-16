कमबैक के बाद जेंडर बायस पर खुलकर बोलीं रश्मि देसाई! ट्रोलिंग पर कहा- इसकी एक सीमा होनी चाहिए

रश्मि देसाई के लिए 'सयोनी' के साथ टीवी पर वापसी एक नई शुरुआत की तरह है। लंबे ब्रेक के बाद वह फिर से दर्शकों के सामने हैं और अपने काम को लेकर बेहद एक्साइटेड भी हैं। वह अब लोगों की राय से ज्यादा अपने काम और अपनी पसंद को जरूरी समझती हैं। वहीं, रश्मि का सफर उन स्टार्स की चुनौतियों को भी सामने लाता है, जिन्हें अपने टैलेंट के बावजूद एक खास छवि में बांध दिया जाता है। अब देखना होगा कि 'सयोनी' में उनकी वापसी को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और आने वाले समय में उन्हें किस तरह के नए किरदार निभाने का मौका मिलता है।