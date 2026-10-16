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कमबैक के बाद जेंडर बायस पर खुलकर बोलीं रश्मि देसाई! ट्रोलिंग पर कहा- इसकी एक सीमा होनी चाहिए

Rashami Desai Interview: अभिनेत्री रश्मि देसाई स्टार प्लस के नए शो 'सयोनी' के साथ छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। इसी दौरान उन्होंने अपने ब्रेक और करियर पर कई खुलासे किए और कारण भी बताया कि क्यों वह टीवी से दूर थीं।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 16, 2026

Rashami Desai reveals on why Break 4 years from television and trolling and career

रश्मि देसाई ने अपने करियर और ट्रोलिंग पर बात की (Photo Source- Instagram/imrashamidesai)

Rashami Desai On TV Break: टीवी की जानी-मानी और फेमस अभिनेत्री रश्मि देसाई (Rashami Desai) एक बार फिर छोटे पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। कई सालों तक टीवी की दुनिया से दूरी बनाए रखने के बाद, रश्मि अब स्टार प्लस के नए शो 'सयोनी' (Sayoni) के जरिए दर्शकों के बीच लौट रही हैं। इस वापसी से पहले उन्होंने अपने 3-4 साल के लंबे ब्रेक, करियर में आई मुश्किलों, जेंडर बायस और सोशल मीडिया पर मिलने वाली ट्रोलिंग को लेकर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये वो चीजें हैं जो मानसिक तनाव पैदा करती हैं।

रश्मि देसाई ने बताया क्यों बनाई थी लंबे समय तक टीवी से दूरी?

रश्मि देसाई ने इंडियन एक्सप्रेस संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छोटे पर्दे के डेली सोप्स से ब्रेक पर भी बयान दिया। तीन से चार साल तक टीवी से दूर रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझकर काम से दूरी बनाई थी। उन्होंने इस दौरान एक गुजराती फिल्म और ZEE5 पर रिलीज हुई फिल्म 'हिसाब बराबर' में काम किया, लेकिन उन्होंने टीवी से पूरी तरह दूरी बना रखी थी क्योंकि उनका मन नहीं था।

रश्मि देसाई ने अपने काम को याद करते हुए कहा, "मैंने बीच में 3-4 साल काम करना बंद कर दिया था। मुझे टीवी के ऑफर्स मिले, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, या शायद मैं उस समय तैयार नहीं थी। मैं आमतौर पर एक शो करने के बाद 3-4 साल के लिए गायब हो जाती हूँ। मैं सच में बहुत सी चीजें भूलना चाहती थी। मैंने बहुत सारी वर्कशॉप कीं; मैं खुद पर काम कर रही थी।"

जेंडर बायस पर क्या बोलीं रश्मि देसाई?

रश्मि देसाई ने इंटरव्यू के दौरान इस बात पर भी दुख जताया कि इंडस्ट्री में महिलाओं को अक्सर कम आंका जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सिर्फ उनके लुक्स या ग्लैमर तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि एक महिला अपनी कड़ी मेहनत और एक्टिंग के दम पर उससे कहीं ज्यादा हकदार होती है। उन्होंने महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के चलन की कड़ी आलोचना की।

सोशल मीडिया पर मिली ट्रोलिंग को लेकर भी दिया बयान

सोशल मीडिया के दौर में मिलने वाली नेगेटिविटी पर बात करते हुए रश्मि देसाई ने खुलासा किया कि पिछले साढ़े तीन महीनों से उन्होंने सोशल मीडिया कमेंट्स पढ़ना पूरी तरह बंद कर दिया है। उनका मानना है कि कई बार ट्रोलिंग प्रायोजित होती है और इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने ऑनलाइन अपशब्दों और ट्रोलिंग पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी कोई सीमा होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कई लोग मानसिक तनाव का शिकार होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं।

रश्मि ने यह भी शेयर किया कि कैसे उन्हें "ओवरएक्सपोज्ड चेहरा" कहकर ताने दिए गए थे और लोगों ने मान लिया था कि उनका करियर खत्म हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेलीविजन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी पहुंच हर घर तक है, भले ही कुछ लोग इसे कमतर आंकते हों। अपनी एक्टिंग के दम पर एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने के लिए रश्मि पूरी तरह तैयार हैं।

'सयोनी' से नई शुरुआत कर रही हैं रश्मि

रश्मि देसाई के लिए 'सयोनी' के साथ टीवी पर वापसी एक नई शुरुआत की तरह है। लंबे ब्रेक के बाद वह फिर से दर्शकों के सामने हैं और अपने काम को लेकर बेहद एक्साइटेड भी हैं। वह अब लोगों की राय से ज्यादा अपने काम और अपनी पसंद को जरूरी समझती हैं। वहीं, रश्मि का सफर उन स्टार्स की चुनौतियों को भी सामने लाता है, जिन्हें अपने टैलेंट के बावजूद एक खास छवि में बांध दिया जाता है। अब देखना होगा कि 'सयोनी' में उनकी वापसी को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और आने वाले समय में उन्हें किस तरह के नए किरदार निभाने का मौका मिलता है।

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Updated on:

16 Oct 2026 01:28 pm

Published on:

16 Oct 2026 01:07 pm

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