‘सलमान खान को हुआ क्या है?’ मैक्सटर्न ने स्काउट ओपी को लगी फटकार पर उठाए सवाल

Salman Khan On Scout OP: 'बिग बॉस 20’ के होस्ट सलमान खान एक बार फिर वीकेंड का वार को लेकर चर्चा में हैं। इस बार गेमिंग और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़े मैक्सटर्न ने सलमान खान पर निशाना साधा है। मैक्सटर्न को सलमान का स्काउटओपी के बैठने के तरीके पर सवाल उठाना पसंद नहीं आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए सलमान के रवैये पर सवाल खड़े किए। वहीं, 'द 50' में नजर आ चुकीं बेबिका धुर्वे ने मैक्सटर्न के वीडियो पर हंसने वाली इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी।