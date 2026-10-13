13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

TV न्यूज

‘सलमान खान को हुआ क्या है?’ मैक्सटर्न ने स्काउट ओपी को लगी फटकार पर उठाए सवाल

Maxtern On Salman Khan: सलमान खान ने स्काउट ओपी को 'वीकेंड का वार' पर फटकार लगाई थी। स्काउट के बैठने के तरीके को लेकर भी सवाल उठे थे। अब यूट्यूबर मैक्सटर्न ने सलमान खान के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 13, 2026

Salman Khan On Scout OP

मैक्सटर्न-सलमान खान (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)

Salman Khan On Scout OP: 'बिग बॉस 20’ के होस्ट सलमान खान एक बार फिर वीकेंड का वार को लेकर चर्चा में हैं। इस बार गेमिंग और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़े मैक्सटर्न ने सलमान खान पर निशाना साधा है। मैक्सटर्न को सलमान का स्काउटओपी के बैठने के तरीके पर सवाल उठाना पसंद नहीं आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए सलमान के रवैये पर सवाल खड़े किए। वहीं, 'द 50' में नजर आ चुकीं बेबिका धुर्वे ने मैक्सटर्न के वीडियो पर हंसने वाली इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी।

स्काउटओपी के बैठने के तरीके पर क्यों बोले सलमान खान?

दरअसल, ‘बिग बॉस 20’ के हालिया वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने स्काउटओपी के बैठने के तरीके पर आपत्ति जताई थी। बताया गया कि स्काउट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह काजी तौकीर की सीट के हेडरेस्ट पर पैर रखे नजर आए थे। इसके बाद सलमान ने उनके बैठने के तरीके और सार्वजनिक जगहों पर व्यवहार को लेकर सवाल उठाए।

सलमान ने समझाया कि सार्वजनिक जगहों पर बैठने के दौरान कुछ शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद छोटे शहर से आते हैं और समझते हैं कि लोग अक्सर पालथी मारकर बैठते हैं, लेकिन जगह और परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करना जरूरी है।

मैक्सटर्न ने सलमान खान पर कसा तंज

मैक्सटर्न ने अपने वीडियो में कहा, 'मेरे को नहीं समझ आ रहा सलमान खान को हुआ क्या है।' उन्होंने स्काउटओपी का बचाव करते हुए कहा कि वो सामान्य तरीके से पलंग पर पालथी मारकर बैठा था। मैक्सटर्न ने सवाल किया कि इस तरह बैठने पर आखिर आपत्ति क्यों होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि गांवों में रहने वाले लोग अक्सर इस तरह बैठते हैं और यह उनकी रोजमर्रा की आदत का हिस्सा है। सलमान खान पर तंज कसते हुए मैक्सटर्न ने कहा, आप थोड़ी ना समझोगे। आप अमीर घर से हो ना भाई, इसीलिए।'

बेबिका धुर्वे ने भी दी प्रतिक्रिया

मैक्सटर्न के इस वीडियो पर ‘द 50’ की प्रतियोगी बेबिका धुर्वे ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में हंसने वाली इमोजी साझा कीं। हालांकि, उनकी इस प्रतिक्रिया से उनकी पूरी राय स्पष्ट नहीं होती।

‘बिग बॉस 20’ के इस घटनाक्रम ने सलमान खान के व्यवहार, स्काउटओपी के बैठने के तरीके और सार्वजनिक शिष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है।

बता दें कि ‘बिग बॉस 20’ के नए एपिसोड जियोहॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रसारित होते हैं।

ऋचा चड्ढा ने कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग करने वालों को लगाई फटकार, बोलीं- गंदी सोच वाले आदमियों ने ही कमेंट किए

ये भी पढ़ें
Richa Chadha On Katrina Kaif Body Shaming

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 06:13 pm

Published on:

13 Oct 2026 05:59 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘सलमान खान को हुआ क्या है?’ मैक्सटर्न ने स्काउट ओपी को लगी फटकार पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मेरे साथ सोना पड़ेगा’ से लेकर ‘मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सिगरेट से जला दिया’ तक, नीति टेलर के इन तीन कड़वे अनुभवों ने किया हैरान

Niti Taylor Shocking Casting Couch Experince
TV न्यूज

‘वो पीकर फोन जरूर करता है, माही विज ने एक्स को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- कई लड़कों ने धोखा दिया

Mahhi Vij On Exes Cheating:
TV न्यूज

‘पत्नियां ज्यादा रोमांटिक होती हैं’ पति, पत्नी और पंगा 2 में शब्बीर अहलूवालिया की वाइफ के जवाब पर कंटेस्टेंट बोले- प्यार में PHD है

Pati Patni Aur Panga Season 2 shabir ahluwalia wife said Wives are more romantic
TV न्यूज

‘अपने मुंह की गंदगी साफ करो’, यंग DSA ने माही विज पर बोला हमला, जमकर हुई लड़ाई

Mahhi Vij-Yung DSA Clash In Bigg Boss 20
TV न्यूज

11 साल की उम्र में रुहानिका धवन ने झेली बॉडी शेमिंग, अब वजन को लेकर बोलीं- मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था

Ruhaanika Dhawan On Body Shaming
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.