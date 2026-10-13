ऋचा चड्ढा ने कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग करने वालों को लगाई फटकार, बोलीं- गंदी सोच वाले आदमियों ने ही कमेंट किए

Richa Chadha On Katrina Kaif Body Shaming: अभिनेत्री कैटरीना कैफ इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग को लेकर चर्चा में हैं। मां बनने के बाद सार्वजनिक रूप से नजर आने पर कैटरीना को सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब अभिनेत्री और मां बन चुकीं ऋचा चड्ढा ने कैटरीना समेत महिला कलाकारों को निशाना बनाने वाले ट्रोल्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी महिला के शरीर पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है।