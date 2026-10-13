ऋचा चड्ढा ने कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग करने वालों को लगाई फटकार, बोलीं- गंदी सोच वाले आदमियों ने ही कमेंट किए

ऋचा चड्ढा-कैटरीना कैफ (फोटो सोर्स- IMDb)
Richa Chadha On Katrina Kaif Body Shaming: अभिनेत्री कैटरीना कैफ इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग को लेकर चर्चा में हैं। मां बनने के बाद सार्वजनिक रूप से नजर आने पर कैटरीना को सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब अभिनेत्री और मां बन चुकीं ऋचा चड्ढा ने कैटरीना समेत महिला कलाकारों को निशाना बनाने वाले ट्रोल्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी महिला के शरीर पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है।
ऋचा ने 'इंडिया टुडे' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणियां फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं। उनके मुताबिक, इंडस्ट्री में मां बनने के बाद भी काम जारी रखने वाली अभिनेत्रियों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने माधुरी दीक्षित, जूही चावला, रानी मुखर्जी और सोनाली बेंद्रे जैसी अभिनेत्रियों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन महिलाओं ने शादी और मातृत्व के साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाया है।
ऋचा ने सोशल मीडिया ट्रोल्स पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों के बीच सोशल मीडिया की गुमनामी का फायदा उठाकर कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि किसी अभिनेत्री के शरीर पर टिप्पणी करने से ऐसे लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। ऋचा के मुताबिक, इस तरह की बातों को मीडिया की चर्चा में भी जरूरत से ज्यादा जगह नहीं मिलनी चाहिए।
ऋचा चड्ढा ने आगे कहा कि सोशल मीडिया की匿名ता ने आम लोगों के एक वर्ग को काफी बेखौफ बना दिया है। उनका मानना है कि कुछ लोग गुमनाम रहकर मशहूर हस्तियों पर टिप्पणी करके खुद को बहुत ताकतवर समझने लगते हैं। ऋचा ने कहा कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
वहीं, कैटरीना कैफ ने हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया पर होने वाली टिप्पणियों को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कैटरीना के मुताबिक, अगर वह हर आलोचना के हिसाब से अपने फैसले बदलतीं तो शायद जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पातीं।
कैटरीना और विक्की कौशल ने 7 नवंबर 2025 को अपने पहले बच्चे, बेटे वियान कौशल का स्वागत किया था। मां बनने के बाद कैटरीना की सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। अब ऋचा चड्ढा का बयान इसी मुद्दे पर महिला कलाकारों के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।
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