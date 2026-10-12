रामलीला में श्रीराम का किरदार निभाने से डरे हुए हैं रवि किशन, बोले- गलती की कोई गुंजाइश नहीं

'एचटी सिटी' से बातचीत में रवि किशन ने कहा कि पहली बार उन्हें श्रीराम का रूप धारण करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने प्रार्थना की है कि भगवान श्रीराम उनके शरीर में प्रवेश करें और उन्हें ऐसी ऊर्जा दें कि वह इस किरदार को पूरी गरिमा और शालीनता के साथ निभा सकें। रवि किशन इससे पहले परशुराम और केवट जैसे किरदार निभा चुके हैं। बचपन में उन्होंने माता सीता की भूमिका भी निभाई थी। इसके अलावा एक टीवी सीरियल में वो भगवान श्रीकृष्ण का किरदार भी निभा चुके हैं, लेकिन उनके लिए श्रीराम की भूमिका इन सबसे अलग है।