‘हनुमान अंश’ के बाद अब एक और आध्यात्मिक फिल्म हो रही तैयार, मेकर्स ने पोस्टर किया रिलीज

Machan Baba Poster Release: भारतीय संत परंपरा के रहस्यमयी और चर्चित संत देवराहा बाबा के जीवन से प्रेरित फिल्म ‘मचान बाबा’ बनने जा रही है। ब्रिटेन की भारतीय मूल की कारोबारी पूनम गुप्ता OBE, जिन्हें ‘पेपर क्वीन’ के नाम से जाना जाता है, इस फिल्म के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखने जा रही हैं। फिल्म का आधिकारिक टाइटल पोस्टर जारी कर दिया गया है और इसे साल 2027 में दुनियाभर में रिलीज करने की योजना है।