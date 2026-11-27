Ye Prem Mol Liya Vs Gunmaaster G9: सिनेमाघरों में आज एक तरफ आयुष्मान खुराना और सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' रिलीज हुई है तो वहीं दूसरी तरफ इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर G9, जिसमें जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना भी नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर आज दोनों भाइयों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। अब किसकी फिल्म बिजनेस के लिहाज से दूसरी फिल्म को मात दे पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल दोनों भाइयों के पिछली तीन फिल्मों के रिकॉर्ड पर एकबार नजर डालते हैं।