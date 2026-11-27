गनमास्टर फिल्म (फोटो सोर्स- IMDb)
Gunmaaster G9 X Review: इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म 'गनमास्टर G9' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के सामने सूरज आर बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' भी है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। रिलीज के साथ ही 'गनमास्टर G9' को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, कहानी के अप्रत्याशित मोड़ और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की जा रही है। खास तौर पर इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा और अपारशक्ति खुराना के प्रदर्शन ने दर्शकों का ध्यान खींचा है।
फिल्म देखने के बाद कुछ दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बताया है। एक यूजर ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि यह फिल्म पूरी तरह ब्लॉकबस्टर होने की क्षमता रखती है और अभी इमरान हाशमी का दौर चल रहा है। वहीं एक दूसरे दर्शक ने फिल्म के एक्शन और चौंकाने वाले ट्विस्ट की तारीफ की। उसने लिखा कि फिल्म का एक्शन और सरप्राइज कई बार एक साथ आते हैं और रोमांच को लगातार बनाए रखते हैं। इस यूजर ने इमरान हाशमी को इस साल का दूसरा विजेता भी बताया।
एक अन्य दर्शक ने इमरान, अपारशक्ति और जेनेलिया के अभिनय की तारीफ करते हुए निर्देशक आदित्य दत्त के एक्शन निर्देशन को भी सराहा। शुरुआती प्रतिक्रियाओं से साफ है कि फिल्म के एक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन ने दर्शकों के बीच चर्चा शुरू कर दी है।
फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता दिखाई दे रही है। रिलीज से पहले ही दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। एक फैन ने फिल्म देखने की उत्सुकता जाहिर करते हुए लिखा कि दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार नहीं हो रहा है और उसने पहले ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट बुक कर लिया है।
वहीं फिल्म के ट्रेलर को लेकर भी दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थीं। एक यूजर ने इमरान के गुस्से वाले अंदाज का जिक्र करते हुए लिखा कि उनके चेहरे पर दिखने वाले गुस्से से ज्यादा दिलचस्प उसके पीछे की वजह है। ट्रेलर में रोमांस, तनाव और अतीत से जुड़े रहस्य की झलक दिखाई गई है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाई है।
'गनमास्टर G9' की कहानी ईश्वर नाम के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे इमरान हाशमी ने निभाया है। उसकी जिंदगी में आरती यानी जेनेलिया डिसूजा की अहम जगह है। आरती को सुरक्षित रखने की कोशिश में ईश्वर का सामना खतरनाक दुश्मनों से होता है। जैसे-जैसे संघर्ष बढ़ता है, उसकी निजी जिंदगी और हिंसक परिस्थितियां एक-दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं।
फिल्म में ईश्वर और आरती का रिश्ता कहानी का भावनात्मक आधार है। अपने प्यार को बचाने की उसकी कोशिश उसे ऐसे हालात में पहुंचा देती है, जहां उसे ताकतवर दुश्मनों और हिंसक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रोमांस के साथ गनफाइट, आमने-सामने की लड़ाई और कई एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं।
फिलहाल सोशल मीडिया पर सामने आई प्रतिक्रियाएं फिल्म को लेकर सकारात्मक नजर आ रही हैं। हालांकि ये शुरुआती दर्शकों की राय है और फिल्म की असली तस्वीर आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और व्यापक दर्शक प्रतिक्रिया से साफ होगी।
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