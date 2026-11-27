Gunmaaster G9 X Review: इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म 'गनमास्टर G9' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के सामने सूरज आर बड़जात्या की 'ये प्रेम मोल लिया' भी है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। रिलीज के साथ ही 'गनमास्टर G9' को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। शुरुआती प्रतिक्रियाओं में फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, कहानी के अप्रत्याशित मोड़ और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की जा रही है। खास तौर पर इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा और अपारशक्ति खुराना के प्रदर्शन ने दर्शकों का ध्यान खींचा है।