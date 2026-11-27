रणदीप हुड्डा: रणदीप ने कहा कि जब मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर भांड बनना है तो घर पर ही रहना। कलाकारों को प्यार भी बहुत मिलता है और जूते भी बहुत पड़ते हैं। मेरे लिए ये दोनों ही अलग तरह के अनुभव हैं। एक आपको आगे बढऩे का रास्ता दिखाता है और दूसरा बताता है कि आपको किस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। महिला कलाकारों को अक्सर कला के बजाय शारीरिक आकर्षण की नजर से देखा जाता है। इसके बावजूद मंच पर अपनी गरिमा, कला और आत्मसम्मान बनाए रखना उनकी बड़ी जीत है। यह सिर्फ महिला कलाकारों की नहीं, बल्कि हर महिला की चुनौती है।