Gunmaaster G9 Movie Review: बड़े पर्दे पर जब एक्शन, रोमांस, भावनाएं और दिलचस्प किरदार एक साथ देखने को मिलते हैं, तो मनोरंजन का अनुभव अलग हो जाता है। आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी 'गनमास्टर G9' इसी तरह की एक कमर्शियल फिल्म है, जिसमें अपराध की दुनिया के साथ पारिवारिक रिश्तों और निजी संघर्षों को भी जगह दी गई है। फिल्म की खास बात इसकी स्टारकास्ट है। इमरान हाशमी अपने पुराने अंदाज में नजर आते हैं, अपारशक्ति खुराना अपनी इमेज से अलग किरदार निभाते हैं और जेनेलिया डिसूजा कहानी में रोमांस के साथ भावनात्मक पहलू जोड़ती हैं। वहीं हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म के माहौल में मेलोडी का रंग भरता है।