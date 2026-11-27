Gunmaaster G9 Movie Review: बड़े पर्दे पर जब एक्शन, रोमांस, भावनाएं और दिलचस्प किरदार एक साथ देखने को मिलते हैं, तो मनोरंजन का अनुभव अलग हो जाता है। आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी 'गनमास्टर G9' इसी तरह की एक कमर्शियल फिल्म है, जिसमें अपराध की दुनिया के साथ पारिवारिक रिश्तों और निजी संघर्षों को भी जगह दी गई है। फिल्म की खास बात इसकी स्टारकास्ट है। इमरान हाशमी अपने पुराने अंदाज में नजर आते हैं, अपारशक्ति खुराना अपनी इमेज से अलग किरदार निभाते हैं और जेनेलिया डिसूजा कहानी में रोमांस के साथ भावनात्मक पहलू जोड़ती हैं। वहीं हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म के माहौल में मेलोडी का रंग भरता है।
फिल्म की कहानी ईश्वर (इमरान हाशमी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी पुरानी आपराधिक जिंदगी को पीछे छोड़कर अब एक शांत और सामान्य जीवन जीना चाहता है। उसकी जिंदगी में आरती (जेनेलिया डिसूजा) की अहम जगह है। लेकिन हालात उसे दोबारा उसी दुनिया के करीब ले आते हैं, जिससे वह दूर जाना चाहता था।
पुलिस के लिए मुखबिर बनने का उसका फैसला कहानी में नया मोड़ लाता है। अब उसे पुराने अपराधियों के बीच रहकर कानून की मदद करनी है और साथ ही अपने परिवार और नई जिंदगी को भी बचाना है। यही दोहरी चुनौती फिल्म में रोमांच और तनाव पैदा करती है।
ईश्वर के किरदार में इमरान हाशमी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से प्रभावित करते हैं। उनके अभिनय में एक तरफ रोमांटिक हीरो वाली सहजता है, तो दूसरी तरफ मुश्किल हालात में मुकाबला करने वाले शख्स का आत्मविश्वास। वह एक्शन दृश्यों में अपने अंदाज से प्रभाव छोड़ते हैं, वहीं भावनात्मक पलों में किरदार के भीतर चल रहे संघर्ष को भी सामने लाते हैं।
इमरान के संवाद बोलने का तरीका और एक्शन सीक्वेंस में उनकी मौजूदगी उनके प्रशंसकों को पसंद आ सकती है। फिल्म में उनका स्वैग इसकी प्रमुख खूबियों में शामिल है।
फिल्म का एक दिलचस्प पक्ष अपारशक्ति खुराना का किरदार देसू है। अब तक अपनी अलग तरह की भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले अपारशक्ति इस बार निगेटिव शेड्स वाले किरदार में दिखाई देते हैं। उनके हावभाव, आक्रामकता और चालाकी किरदार को अलग पहचान देते हैं।
इमरान हाशमी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य कहानी में रोमांच बढ़ाते हैं। यह भूमिका अपारशक्ति को अपनी स्थापित छवि से बाहर निकलकर कुछ नया करने का मौका देती है।
आरती के किरदार में जेनेलिया डिसूजा सहज नजर आती हैं। इमरान के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर अच्छी लगती है और दोनों के बीच का तालमेल रोमांटिक दृश्यों को आकर्षक बनाता है। आरती सिर्फ नायक की प्रेमिका तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी अपनी परिस्थितियां और कहानी में अहम भूमिका भी है। जेनेलिया की अदायगी फिल्म के भावनात्मक हिस्सों को मजबूती देती है।
फिल्म में अतीत और वर्तमान की घटनाओं को जोड़कर ईश्वर की जिंदगी की अलग-अलग परतें दिखाई गई हैं। उसके पुराने जीवन से जुड़े प्रसंग आज के फैसलों को समझने में मदद करते हैं। कहानी का एक अहम हिस्सा अपने परिवार को सुरक्षित रखने और नई पहचान बनाने की ईश्वर की कोशिश है। यही संघर्ष उसके किरदार को सिर्फ एक्शन हीरो तक सीमित नहीं रहने देता।
अभिषेक सिंह, अवनीत कौर, इनायत वर्मा, स्नेहिल दीक्षित मेहरा, शाद रंधावा और मनीष चौधरी जैसे कलाकार भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में हैं। इनके किरदार कहानी के अलग-अलग घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जोड़ी का पुराना संगीत कनेक्शन दर्शकों को याद होगा। 'गनमास्टर G9' में दोनों का साथ आना करीब दो दशक पहले आई 'आशिक बनाया आपने' की याद दिलाता है। इस बार आदित्य दत्त, इमरान और हिमेश एक अलग जॉनर की फिल्म लेकर आए हैं। हिमेश का संगीत रोमांटिक और भावनात्मक दृश्यों के साथ मेल खाता है। एक्शन से भरी कहानी के बीच उनकी धुनें मधुरता जोड़ती हैं।
'गनमास्टर G9' में मनोरंजन के कई रंग एक साथ देखने को मिलते हैं। इमरान हाशमी का दमदार अंदाज, अपारशक्ति खुराना का नया अवतार, जेनेलिया की सहज अदायगी और हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म को अलग-अलग स्तरों पर आकर्षक बनाते हैं। आदित्य दत्त ने कहानी को कमर्शियल सिनेमा के अंदाज में पेश किया है, जहां एक्शन के साथ रिश्तों और निजी संघर्ष को भी जगह मिली है।
कुल मिलाकर, यह फिल्म उन दर्शकों को पसंद आ सकती है जिन्हें एक्शन के साथ रोमांस, पारिवारिक भावनाएं और संगीत भी पसंद है। इमरान के प्रशंसकों के लिए उनका एक्शन अवतार खास आकर्षण है, जबकि अपारशक्ति का निगेटिव किरदार फिल्म को एक अलग रंग देता है।
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