Akshay Kumar Koffee With Karan: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार आज फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल सितारों में गिने जाते हैं। उनकी एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये की फीस लेने की खबरें आती हैं, लेकिन करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक समय ऐसा था जब एक फिल्म के प्रोड्यूसर ने उनकी फीस तक नहीं दी थी। पैसे मांगने के लिए अक्षय कुमार सीधे प्रोड्यूसर के घर पहुंच गए। वहां जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो वह गुस्से में उसका टेप रिकॉर्डर ही उठाकर ले आए। बाद में उन्होंने उस टेप रिकॉर्डर को बेचकर 32 हजार रुपये हासिल किए थे। अक्षय ने यह दिलचस्प किस्सा करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में सुनाया है।